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3. Seçenek Mantıklı Bulundu: Bir İçerik Üreticisi Bali Kültüründe Evlilik Gelenekleri ve Yaşam Tarzını Anlattı

3. Seçenek Mantıklı Bulundu: Bir İçerik Üreticisi Bali Kültüründe Evlilik Gelenekleri ve Yaşam Tarzını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2026 - 20:49

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Her ülkenin evliliğe bakış açısı büyük farklılık gösterebiliyor. Dünyanın dört bir yanında evlilik müessesesi farklı kültürel geleneklerle şekilleniyor. Aynı şekilde çiftlerin yaşam düzenleri de toplumların köklü geleneklerine göre farklılık gösteriyor. Bir coğrafyada oldukça normal karşılanan bir durum, dünyanın başka bir yerinde akılalmaz olarak nitelendirilebiliyor.  

Uzak Doğu’nun egzotik atmosferiyle bilinen Bali adası da kendine özgü yaşam tarzı ve toplumsal kurallarıyla dikkat çeken bir coğrafya. Bali'de yaşayan içerik üreticisi 'burcukaldirimm' Bali'deki evlilik kültürünü, oranın yerlisinden öğrendi. Kadının anlattıkları pek çok kişiyi şaşırtırken bazıları ise oldukça mantıklı buldu.

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3 farklı seçenek var.

3 farklı seçenek var.

Bali kültüründe geleneksel evlilik modelleri Türk kültüründeki 'gelin gitme' mantığıyla benzerlik gösterse de adada uygulanan diğer seçenekler oldukça sıra dışı. İlk seçenekte kadın evlendiği erkeğin evine giderken, ikinci seçenekte erkek kadının evine yerleşip yaşamına orada devam ediyor. Ancak asıl dikkat çekici ve merak uyandırıcı olanı ise üçüncü seçenek. Bu modele göre evlenen çiftler tamamen ayrı evlerde yaşamaya devam ediyor. Kadın kendi evinde, erkek de kendi evinde kalıyor. Her iki evde de kendilerine ait özel odaları bulunuyor. İstediği zaman bir araya gelen çiftler, dilediklerinde kendi evlerine dönerek evliliklerini sürdürüyor. Ancak bu yöntemi seçenlerin sorumluluk yükü oldukça ağırlaşıyor. Dini törenlerde, bayramlarda, düğün veya cenaze gibi organizasyonlarda her iki taraf da hem kendi ailelerinin hem de eşlerinin ailelerinin hazırlıklarına yardım etmek zorunda kalıyor. Sürekli iki ev arasında mekik dokuyan çiftler, özgürlüklerinin bedelini çift kat sorumluluk üstlenerek ödüyor.

Peki siz hangisini seçerdiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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