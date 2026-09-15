Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Doktor İhmali İddiası: "Allah Belanı Versin!"
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Soner Olgun'un pankreas kanseriyle mücadelesinde kritik süreç devam ederken eski eşi Özlem Koldaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Hastalık sürecini en başından anlatan Koldaş, teşhisin daha erken konulup konulamayacağının araştırılmasını istedi. Olgun'u o dönem değerlendiren doktor hakkında ihmal iddiasında bulunan Koldaş'ın öfkesi ise sözlerine yansıdı. Doktora seslenen Koldaş, 'Allah belanı versin!' diyerek isyan etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, bir süredir verdiği zorlu sağlık mücadelesiyle sevenlerini endişelendiriyor.
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30 Ağustos'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Soner Olgun'un durumu ağırlaşınca 1 Eylül'de yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Özlem Koldaş, Soner Olgun'un hastalık sürecini en başından anlattığı peş peşe paylaşımlarla teşhisin daha erken konulup konulamayacağına dair soru işaretlerini gündeme getirdi.
Ardından bir paylaşım daha yapan Koldaş, bu kez tepkisini şu sözlerle noktaladı:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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