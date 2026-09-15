Ezeli Rekabette Yeni Perde! Seren Serengil'den Gülben Ergen'e İki Kelimelik Olay Gönderme!
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Magazin dünyasının en köklü küslüklerinden birine imza atan Gülben Ergen ve Seren Serengil cephesinde yıllar geçse de pek bir şey değişmiyor! Bir dönem mahkemelere kadar uzanan, türlü göndermelere sahne olan ikilinin arasındaki gerilim hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Hele konu Gülben Ergen olunca Seren Serengil'in lafını sakınmadığını artık hepimiz biliyoruz.
Son olarak Gülben Ergen'in yakın zamanda gerçekleşen bir düğünde nikah şahitliği yaptığı detayı yeniden gündeme geldi. Seren Serengil de karşısına çıkan fırsatı yine es geçmedi. Bıraktığı iki kelimelik yorumla yılların küslüğüne yeni bir bölüm daha ekledi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Magazin dünyasının ezeli rekabetleri diye bir liste yapsak Gülben Ergen ve Seren Serengil'i ilk sıraya yazmadan olmaz!
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Aradan onca yıl geçti ama Seren Serengil'in Gülben Ergen radarı bir türlü kapanmadı. Hatta kendisi önüne düşen fırsatları değerlendirme konusunda hala oldukça istikrarlıydı!
Seren Serengil'in Gülben Ergen radarı bu kez de geçtiğimiz saatlerde devreye girdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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