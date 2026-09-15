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Ezeli Rekabette Yeni Perde! Seren Serengil'den Gülben Ergen'e İki Kelimelik Olay Gönderme!

Ezeli Rekabette Yeni Perde! Seren Serengil'den Gülben Ergen'e İki Kelimelik Olay Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 19:04
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Magazin dünyasının en köklü küslüklerinden birine imza atan Gülben Ergen ve Seren Serengil cephesinde yıllar geçse de pek bir şey değişmiyor! Bir dönem mahkemelere kadar uzanan, türlü göndermelere sahne olan ikilinin arasındaki gerilim hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Hele konu Gülben Ergen olunca Seren Serengil'in lafını sakınmadığını artık hepimiz biliyoruz. 

Son olarak Gülben Ergen'in yakın zamanda gerçekleşen bir düğünde nikah şahitliği yaptığı detayı yeniden gündeme geldi. Seren Serengil de karşısına çıkan fırsatı yine es geçmedi. Bıraktığı iki kelimelik yorumla yılların küslüğüne yeni bir bölüm daha ekledi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasının ezeli rekabetleri diye bir liste yapsak Gülben Ergen ve Seren Serengil'i ilk sıraya yazmadan olmaz!

Magazin dünyasının ezeli rekabetleri diye bir liste yapsak Gülben Ergen ve Seren Serengil'i ilk sıraya yazmadan olmaz!

Çünkü Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki gerilim öyle birkaç yıllık falan değil, kökleri 90'lı yıllara kadar uzanan koca bir magazin destanı.

Bir zamanlar oldukça yakın olan ikilinin arasının açılmasına dair yıllar içerisinde türlü türlü iddia ortaya atıldı. Seren Serengil cephesinden eski sevgililer üzerinden çok sert suçlamalar geldi, Gülben Ergen cevaplar verdi, karşılıklı göndermeler derken mevzu öyle bir noktaya geldi ki bir süre sonra ilk kimin kime neden küstüğünün pek de önemi kalmadı.

Zaten bu kavganın seviyesini anlatmak için tek bir örnek yeterli olabilir: Seren Serengil bir dönem köpeğini Gülben Ergen'in ismini duyunca havlayacak şekilde alıştırmıştı! Şaka yapmıyoruz...

Seren, 2004 yılında Savaş Ay'a verdiği röportajda köpeği Tiny'nin farelerden korktuğunu, bahçelerinde gördüğü bir fareye 'Gülben' demeye başladığını ve bir süre sonra köpeğinin Gülben ismini duyduğu anda havlamaya başladığını kendi ağzıyla anlatmıştı. Yetmedi, bu mevzu yıllar sonra yeniden açıldığında evindeki diğer köpeklerin de 'Gülben' denildiğinde havladığını kahkahalar eşliğinde anlatmıştı.Yani bugün sosyal medyada birbirine laf sokan ünlüleri görünce 'Magazin eskiden daha eğlenceliydi' diyenlerin çok da haksız olmadığını kabul edebiliriz. 

İkilinin arasında yıllar içerisinde kısa süreli barışmalar da yaşandı elbette. Fakat hiçbirinin ömrü pek uzun olmadı. İpler yeniden koptu, karşılıklı açıklamalar mahkemelere kadar uzandı ve Seren Serengil, Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 2018 yılında üç günlük zorlama hapsi bile yattı.

Aradan onca yıl geçti ama Seren Serengil'in Gülben Ergen radarı bir türlü kapanmadı. Hatta kendisi önüne düşen fırsatları değerlendirme konusunda hala oldukça istikrarlıydı!

Aradan onca yıl geçti ama Seren Serengil'in Gülben Ergen radarı bir türlü kapanmadı. Hatta kendisi önüne düşen fırsatları değerlendirme konusunda hala oldukça istikrarlıydı!

Artık eskisi gibi aylar süren karşılıklı televizyon kavgaları izlemiyor olabiliriz ama Gülben cephesinde Seren'in dikkatini çeken bir şey olduğunda ufak bir gönderme gelmesi kimseyi şaşırtmıyor. Bunun en eğlenceli örneklerinden biri de daha birkaç ay önce yaşandı.

Gülben Ergen'in Mustafa Sandal'ın Saygı1 gecesinde verdiği bir röportajın görüntüleri Seren Serengil'in kendi hesabında paylaşıldı. Tabii yılların Gülben-Seren geçmişini bilenler gördüklerine inanamadı. Sosyal medyada 'Barıştılar mı?' diye düşünenlerden çok 'Seren'in eli çarpmıştır' diye dalga geçenler oldu.

Ve olayın en güzel kısmı neydi dersiniz? Paylaşım kısa süre sonra silindi!

Yani 14 yıllık küslüğün ardından bir dönem barışmış, yeniden kavga etmiş, mahkemelik olmuş, hatta işin içine köpeklerini bile dahil etmiş iki isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Seren'in hesabında Gülben'i görünce insanların 'Kesin yanlışlık oldu' diye düşünmesi de çok şaşırtıcı değil. Nitekim son yaşananlar da Seren Serengil'in Gülben Ergen söz konusu olduğunda söyleyecek bir şey bulmakta hala hiç zorlanmadığını gösterdi.

Seren Serengil'in Gülben Ergen radarı bu kez de geçtiğimiz saatlerde devreye girdi!

Seren Serengil'in Gülben Ergen radarı bu kez de geçtiğimiz saatlerde devreye girdi!

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gündeme gelen avukat Emek Emre'nin yakın zamanda gerçekleşen düğününde Gülben Ergen de nikah şahitlerinden biriydi. Emek Emre'yle ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından düğünden görüntüler yeniden dolaşıma girince, Gülben Ergen'in nikah şahitliği yaptığı detayı da sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.

Tabii mevzu bir şekilde Gülben Ergen'e uzanınca Seren Serengil yine yerinde duramadı!  Gülben Ergen'in nikah şahitliğinin hatırlatıldığı paylaşıma yorum yapan Seren Serengil'in uzun uzun konuşmasına da gerek kalmadı.

'Allah'ın büyüklüğü...'

İki kelime, üç nokta! İsim vermedi, geçmiş defterleri yeniden açmadı, uzun uzun açıklama da yapmadı. Fakat söz konusu Seren Serengil ve Gülben Ergen olunca bu iki kelimenin tesadüfen seçildiğini düşünen pek olmamıştır herhalde. Belli ki Seren Serengil'in Gülben Ergen'e söyleyecek sözü hala bitmemiş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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