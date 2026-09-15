Ezeli Rekabette Yeni Perde! Seren Serengil'den Gülben Ergen'e İki Kelimelik Olay Gönderme!

Çünkü Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki gerilim öyle birkaç yıllık falan değil, kökleri 90'lı yıllara kadar uzanan koca bir magazin destanı.

Bir zamanlar oldukça yakın olan ikilinin arasının açılmasına dair yıllar içerisinde türlü türlü iddia ortaya atıldı. Seren Serengil cephesinden eski sevgililer üzerinden çok sert suçlamalar geldi, Gülben Ergen cevaplar verdi, karşılıklı göndermeler derken mevzu öyle bir noktaya geldi ki bir süre sonra ilk kimin kime neden küstüğünün pek de önemi kalmadı.

Zaten bu kavganın seviyesini anlatmak için tek bir örnek yeterli olabilir: Seren Serengil bir dönem köpeğini Gülben Ergen'in ismini duyunca havlayacak şekilde alıştırmıştı! Şaka yapmıyoruz...

Seren, 2004 yılında Savaş Ay'a verdiği röportajda köpeği Tiny'nin farelerden korktuğunu, bahçelerinde gördüğü bir fareye 'Gülben' demeye başladığını ve bir süre sonra köpeğinin Gülben ismini duyduğu anda havlamaya başladığını kendi ağzıyla anlatmıştı. Yetmedi, bu mevzu yıllar sonra yeniden açıldığında evindeki diğer köpeklerin de 'Gülben' denildiğinde havladığını kahkahalar eşliğinde anlatmıştı.Yani bugün sosyal medyada birbirine laf sokan ünlüleri görünce 'Magazin eskiden daha eğlenceliydi' diyenlerin çok da haksız olmadığını kabul edebiliriz.

İkilinin arasında yıllar içerisinde kısa süreli barışmalar da yaşandı elbette. Fakat hiçbirinin ömrü pek uzun olmadı. İpler yeniden koptu, karşılıklı açıklamalar mahkemelere kadar uzandı ve Seren Serengil, Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 2018 yılında üç günlük zorlama hapsi bile yattı.