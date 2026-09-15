Emmy Kırmızı Halısında Boy Gösteren Selena Gomez'in Yüzünün Son Hali Şoke Etti: "Kendine Ne Yaptın?"
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Disney'in sevimli kızından dünya çapında bir ikona dönüşen hikayesiyle yıllardır magazinin baş köşesinde yer alan Selena Gomez, Emmy kırmızı halısına damga vuran isimler arasındaydı. Bir süredir olduğu gibi dün gece de kombininden çok yüzündeki enteresan değişim konuşuldu. Tepki ve eleştiri gecikmedi; buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Selena Gomez'i hayatımıza sonradan dahil olmuş bir Hollywood yıldızı gibi anlatmak biraz haksızlık olur; çünkü resmen gözümüzün önünde büyüdü.
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Tabii Selena Gomez deyince kariyeri kadar özel hayatını da es geçmek mümkün değil.
Gelelim Selena Gomez'i yeniden dünya gündeminin ortasına bırakan 2026 Emmy Ödülleri'ne...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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