Emmy Kırmızı Halısında Boy Gösteren Selena Gomez'in Yüzünün Son Hali Şoke Etti: "Kendine Ne Yaptın?"

Henüz çocuk yaşta Barney & Friends ile kamera karşısına geçen Gomez'in asıl kırılma noktası elbette Disney oldu. Wizards of Waverly Place'in asi, sivri dilli ve fazlasıyla sevilesi Alex Russo'suyla bir neslin çocukluk yıldızlarından birine dönüşen Selena, Disney döneminin ardından kariyerini tek bir alana sıkıştırmayan isimlerden oldu.

Müzikte Love You Like a Love Song, Same Old Love, Lose You to Love Me ve Calm Down gibi dünya çapında ses getiren şarkılara imza attı; oyunculuk tarafında ise Only Murders in the Building ile çocuk yıldız kimliğini çoktan geride bıraktığını gösterdi. Dizide Mabel Mora'yı canlandırmakla kalmadı, yapımcı koltuğuna da oturdu ve Emmy adaylıklarını peş peşe topladı. 2026'da da Only Murders in the Building sayesinde En İyi Komedi Dizisi kategorisinde yürütücü yapımcı olarak Emmy adayıydı.

Bir yandan da Rare Beauty ile güzellik sektörünün en güçlü ünlü markalarından birini yaratan Selena, kısacası Disney'in küçük yıldızından oyuncu, şarkıcı, yapımcı ve girişimci kimliklerini aynı anda taşıyan global bir ikona dönüştü.