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Emmy Kırmızı Halısında Boy Gösteren Selena Gomez'in Yüzünün Son Hali Şoke Etti: "Kendine Ne Yaptın?"

Emmy Kırmızı Halısında Boy Gösteren Selena Gomez'in Yüzünün Son Hali Şoke Etti: "Kendine Ne Yaptın?"

Selena Gomez Emmy Ödülleri
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 17:07
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Disney'in sevimli kızından dünya çapında bir ikona dönüşen hikayesiyle yıllardır magazinin baş köşesinde yer alan Selena Gomez, Emmy kırmızı halısına damga vuran isimler arasındaydı. Bir süredir olduğu gibi dün gece de kombininden çok yüzündeki enteresan değişim konuşuldu. Tepki ve eleştiri gecikmedi; buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Selena Gomez'i hayatımıza sonradan dahil olmuş bir Hollywood yıldızı gibi anlatmak biraz haksızlık olur; çünkü resmen gözümüzün önünde büyüdü.

Selena Gomez'i hayatımıza sonradan dahil olmuş bir Hollywood yıldızı gibi anlatmak biraz haksızlık olur; çünkü resmen gözümüzün önünde büyüdü.

Henüz çocuk yaşta Barney & Friends ile kamera karşısına geçen Gomez'in asıl kırılma noktası elbette Disney oldu. Wizards of Waverly Place'in asi, sivri dilli ve fazlasıyla sevilesi Alex Russo'suyla bir neslin çocukluk yıldızlarından birine dönüşen Selena, Disney döneminin ardından kariyerini tek bir alana sıkıştırmayan isimlerden oldu.

Müzikte Love You Like a Love Song, Same Old Love, Lose You to Love Me ve Calm Down gibi dünya çapında ses getiren şarkılara imza attı; oyunculuk tarafında ise Only Murders in the Building ile çocuk yıldız kimliğini çoktan geride bıraktığını gösterdi. Dizide Mabel Mora'yı canlandırmakla kalmadı, yapımcı koltuğuna da oturdu ve Emmy adaylıklarını peş peşe topladı. 2026'da da Only Murders in the Building sayesinde En İyi Komedi Dizisi kategorisinde yürütücü yapımcı olarak Emmy adayıydı.

Bir yandan da Rare Beauty ile güzellik sektörünün en güçlü ünlü markalarından birini yaratan Selena, kısacası Disney'in küçük yıldızından oyuncu, şarkıcı, yapımcı ve girişimci kimliklerini aynı anda taşıyan global bir ikona dönüştü.

Tabii Selena Gomez deyince kariyeri kadar özel hayatını da es geçmek mümkün değil.

Tabii Selena Gomez deyince kariyeri kadar özel hayatını da es geçmek mümkün değil.

Özellikle Justin Bieber'la yıllara yayılan, ayrılıp barışmalarla ilerleyen ilişkisi magazin tarihinin kapanmak bilmeyen dosyalarından biri oldu.

Bieber defteri çoktan kapanmış olsa da internetin o defteri kapatmaya pek niyeti olmadığını söylemek mümkün. Selena cephesinde ise işler artık bambaşka: Ünlü yıldız aradığı huzuru yıllardır tanıdığı müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu.

İlişkilerini 2023'te ilan eden çift, Aralık 2024'te nişanlandı ve Eylül 2025'te evlenerek aşklarını resmiyete döktü.

Fakat Selena'nın mutluluğu bile sosyal medyanın dilinden kurtulamadı. Blanco özellikle dış görünüşü nedeniyle Selena'yla yan yana geldiği ilk günden beri 'Gerçekten seçimin bu mu?' minvalindeki acımasız yorumların hedefinde. Hatta Benny Blanco geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik 'çirkin' yorumlarını gördüğünü ve bunları pek de umursamadığını açık açık anlatmıştı.

Bir de Blanco'nun rahat ve zaman zaman 'pasaklı' bulunan hali var tabii... Öyle ki geçtiğimiz aylarda podcast'te kameraya yansıyan kirli ayakları bile başlı başına internet gündemine dönüşmüştü. Selena'nın ise bütün bu yorumlara rağmen eşinin arkasında duruşu hiç değişmedi.

Gelelim Selena Gomez'i yeniden dünya gündeminin ortasına bırakan 2026 Emmy Ödülleri'ne...

Gelelim Selena Gomez'i yeniden dünya gündeminin ortasına bırakan 2026 Emmy Ödülleri'ne...

14 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenen 78. Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısına çıkan Gomez, geceye eşi Benny Blanco olmadan katıldı. Bunun sebebi de ilişkilerinde bir kriz değil; Blanco aynı sırada yeni kitabının tanıtımı için Harvard Business School'daydı.

Selena gecede özel tasarım Louis Vuitton tercih etti. Straplez, korseli ve denizkızı siluetindeki altın rengi elbise, geometrik şekilde yerleştirilen metalik işlemeleriyle neredeyse bir zırh görüntüsü veriyordu. Görünümünü Tiffany & Co. mücevherlerle tamamlayan Selena, bir süredir alıştığımız kısa saçlarının aksine uzun ve yumuşak dalgalı saçlarıyla kırmızı halıya çıktı.

Fakat gecenin sonunda elbiseden çok konuşulan başka bir detay vardı: Selena Gomez'in yüzü.

Kırmızı halı görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla beraber özellikle yüzündeki değişim ve bazı karelerde oldukça donuk görünen mimikleri dikkat çekti. Kullanıcıların bir kısmı Gomez'i ilk bakışta tanımakta zorlandığını söylerken, 'Yüzüne ne oldu?', 'Kendine ne yaptın?' minvalindeki yorumlar peş peşe geldi. Bazıları Botox ya da başka kozmetik müdahaleler üzerinden tahmin yürütürken, bazıları da görünümdeki farklılığın makyaj ve özellikle yüz kontüründen kaynaklanabileceğini savundu.

Selena Gomez ise şimdilik Emmy gecesinin ardından görünümü hakkında yapılan bu yorumlara yanıt vermiş değil. Dolayısıyla ortada doğrulanmış yeni bir estetik müdahale bilgisi yok. Fakat bir şey kesin: Emmy kırmızı halısında altınlara bürünerek boy gösteren Selena'nın geceden geriye kalan en çok konuşulan detayı elbisesi değil, yüzündeki değişim oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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