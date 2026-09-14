Macklemore, Filistin'e Destek Sözleri Yüzünden Ed Sheeran'ın Turnesinden Kovuldu!

Rolling Stone'un haberine göre, bazı mekanlar turne organizatörü Messina Touring Group'a Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Sorun yaşandığı öne sürülen mekanlar arasında Charlotte'taki Bank of America Stadyumu ile Foxborough'taki Gillette Stadyumu da vardı; bu stadyumların sahipleri ise NFL takım patronları David Tepper ve Robert Kraft'tı.

Macklemore ise olayın perde arkasına dair çok daha çarpıcı bir iddiada bulundu. Instagram'dan paylaştığı uzun açıklamada, New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft'ın bizzat Ed Sheeran'ı aradığını ve diğer stadyum sahiplerini de yanına çekerek bir ültimatom verdiğini öne sürdü.

İddiasına göre Macklemore turnede kalırsa, Sheeran o stadyumlarda sahne alamayacaktı.