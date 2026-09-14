Macklemore, Filistin'e Destek Sözleri Yüzünden Ed Sheeran'ın Turnesinden Kovuldu!
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Ed Sheeran'ın stadyumları dolduran 'Loop' turnesi, beklenmedik bir magazin ve siyaset gündemine sahne oldu. Sahne arkadaşı rapçi Macklemore'un Filistin'e destek sözleri, turnenin geri kalanını da etkileyen büyük bir krize dönüştü.
Peki tam olarak ne yaşandı, kim ne dedi?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ünlü rapçi Macklemore, Eylül ayının başında Ed Sheeran'ın "Loop" turnesi kapsamında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda sahne aldığı sırada politik bir tavır sergiledi.
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Tepkiler büyürken beklenen haber de gecikmedi: Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinin kalan tarihlerinden çıkarıldı.
Macklemore, yaşananların ardından sessizliğini bozdu ve Ed Sheeran ile aralarında geçenleri kendi ağzından anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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