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Macklemore, Filistin'e Destek Sözleri Yüzünden Ed Sheeran'ın Turnesinden Kovuldu!

Macklemore, Filistin'e Destek Sözleri Yüzünden Ed Sheeran'ın Turnesinden Kovuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2026 - 22:15
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Ed Sheeran'ın stadyumları dolduran 'Loop' turnesi, beklenmedik bir magazin ve siyaset gündemine sahne oldu. Sahne arkadaşı rapçi Macklemore'un Filistin'e destek sözleri, turnenin geri kalanını da etkileyen büyük bir krize dönüştü. 

Peki tam olarak ne yaşandı, kim ne dedi? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ünlü rapçi Macklemore, Eylül ayının başında Ed Sheeran'ın "Loop" turnesi kapsamında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda sahne aldığı sırada politik bir tavır sergiledi.

Ünlü rapçi Macklemore, Eylül ayının başında Ed Sheeran'ın "Loop" turnesi kapsamında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda sahne aldığı sırada politik bir tavır sergiledi.

Sahnede 'Free Palestine' diyen Macklemore, ardından Gazze'deki yıkımdan görüntülerin dev ekranlara yansıtıldığı sırada 'Hind's Hall' adlı protesto şarkısını seslendirdi. 

Şarkı, İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk Hind Rajab'ın ölümünün ardından Columbia Üniversitesi'nde bir binayı işgal eden Filistin yanlısı göstericileri konu alıyordu.

Bu çıkış kısa sürede büyük tepki topladı. İsrailli-Amerikan Konseyi, Macklemore'un turneden çıkarılmasını talep eden bir dilekçe başlattı. Tartışmaya sonradan şarkıcı Pink de dahil oldu; Macklemore'a yönelik eleştirileri yeniden paylaşan Pink, daha sonra onun kovulmasını kişisel olarak talep etmediğini açıklayarak konuya mesafe koydu.

Tepkiler büyürken beklenen haber de gecikmedi: Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinin kalan tarihlerinden çıkarıldı.

Tepkiler büyürken beklenen haber de gecikmedi: Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinin kalan tarihlerinden çıkarıldı.

Rolling Stone'un haberine göre, bazı mekanlar turne organizatörü Messina Touring Group'a Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Sorun yaşandığı öne sürülen mekanlar arasında Charlotte'taki Bank of America Stadyumu ile Foxborough'taki Gillette Stadyumu da vardı; bu stadyumların sahipleri ise NFL takım patronları David Tepper ve Robert Kraft'tı.

Macklemore ise olayın perde arkasına dair çok daha çarpıcı bir iddiada bulundu. Instagram'dan paylaştığı uzun açıklamada, New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft'ın bizzat Ed Sheeran'ı aradığını ve diğer stadyum sahiplerini de yanına çekerek bir ültimatom verdiğini öne sürdü.

İddiasına göre Macklemore turnede kalırsa, Sheeran o stadyumlarda sahne alamayacaktı.

Macklemore, yaşananların ardından sessizliğini bozdu ve Ed Sheeran ile aralarında geçenleri kendi ağzından anlattı.

Macklemore, yaşananların ardından sessizliğini bozdu ve Ed Sheeran ile aralarında geçenleri kendi ağzından anlattı.

Sheeran'ın kendisine 'Free Palestine' sözlerinin ve Filistin bayrağı görüntüsünün pek çok kişiyi incittiğini söylediğini aktaran Macklemore, Sheeran'ı hâlâ bir 'dost' olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz hafta boyunca aralarında geçen zor konuşmaların 'birbirlerine duydukları sevgi ve saygıya dayandığını, ama yine de temel bir görüş ayrılığında son bulduğunu' belirtti.

Açıklamasını kin ya da Sheeran'ın imajını zedelemek amacıyla yazmadığını vurgulayan Macklemore, 'Ama Ed'e telefonda defalarca söylediğim gibi, aramızdaki dostluk, yaşananların gerçeğini anlatma sorumluluğumu değiştiremez' ifadelerini kullandı. 

Eleştirilerinin İsrail devletine yönelik olduğunu, Yahudi halkına olmadığını ve mesajının barış ile eşit muameleye dair olduğunu bir kez daha yineledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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