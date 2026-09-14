2050'den Telefonuna Bir Bildirim Geldi! Açmaya Cesaretin Var mı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ya geleceğe küçük bir pencere açabilseydin? Bu oyunda vereceğin 10 seçim, karakterini analiz ediyor ve sana tamamen kişiliğine göre kurgulanmış 2050 yılına ait bir telefon ekranı oluşturuyor.
Telefonuna düşen bildirimlerden hava durumuna, takviminden yapay zekâ asistanına kadar her detay sana özel hazırlanıyor.
Bakalım gelecekte seni nasıl bir hayat bekliyor gibi görünüyor? Hazırsan 2050'den gelen ilk bildirimi aç ve alternatif geleceğine göz at!
Onedio'nun diğer oyunları için tıklayınız!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın