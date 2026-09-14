2050'den Telefonuna Bir Bildirim Geldi! Açmaya Cesaretin Var mı?

Ya geleceğe küçük bir pencere açabilseydin? Bu oyunda vereceğin 10 seçim, karakterini analiz ediyor ve sana tamamen kişiliğine göre kurgulanmış 2050 yılına ait bir telefon ekranı oluşturuyor.

Telefonuna düşen bildirimlerden hava durumuna, takviminden yapay zekâ asistanına kadar her detay sana özel hazırlanıyor.

Bakalım gelecekte seni nasıl bir hayat bekliyor gibi görünüyor? Hazırsan 2050'den gelen ilk bildirimi aç ve alternatif geleceğine göz at!