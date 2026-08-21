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Sanal Bebek 2026: 10 Kararla Bir Çocuk Büyüt, Nasıl Bir Ebeveyn Olacağını Öğren!

Sanal Bebek 2026: 10 Kararla Bir Çocuk Büyüt, Nasıl Bir Ebeveyn Olacağını Öğren!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.08.2026 - 13:48
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90'ların sonunda ve 2000'lerin başında okul çantalarımızın vazgeçilmezi olan sanal bebekler, hepimize ilk kez bir şeyi sahiplenmenin ve ona bakmanın heyecanını yaşatmıştı. Yıllar geçti, teknoloji değişti ama o nostaljik his hiç kaybolmadı. Şimdi ise o deneyim yepyeni bir sürümle geri dönüyor! Bu kez yalnızca karnını doyurup uyutmayacak; onun ilk adımlarına, ilk keşiflerine, korkularına, sevinçlerine ve büyümesine eşlik edeceksin. 

Vereceğin her karar, minik dostunun karakterini adım adım şekillendirirken aynı zamanda senin nasıl bir ebeveyn olabileceğine dair de ipuçları verecek. Üstelik ortada doğru ya da yanlış cevaplar yok; sadece senin yaklaşımın, onun gelişimini etkileyecek. Çocukluğunun en sevilen oyunlarından ilham alan bu yeni nesil sanal bebek deneyiminde 10 bölüm boyunca onunla birlikte büyümeye hazır ol. 

Bakalım iki yılın sonunda nasıl bir çocuk yetiştirecek ve nasıl bir ebeveyn profili ortaya çıkaracaksın? 👶💛

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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