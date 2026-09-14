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Son Hali Ortaya Çıktı: Sihirli Annem'in Tuna'sı O İkonik Sahneyi Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı!

Son Hali Ortaya Çıktı: Sihirli Annem'in Tuna'sı O İkonik Sahneyi Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2026 - 21:22
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Sihirli Annem, 2000'lerde ekran başındaki nesillerin ortak hafızasına kazınan bir diziydi. Dizideki her bir karakteri ayrı ayrı severken, Betüş'ü ailesinden koparmaya ant içmiş eski peri sevgilisi Tuna'dan ise ürperiyorduk! İşte o Tuna'yı canlandıran isim; Fatih Hürkan yıllar sonra ikonik bir sahneyi yeniden canlandırarak hem nostalji yaşattı hem de son haliyle karşımıza çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem, bir periyle bir dul babanın aşkını anlatarak kısa sürede nesillerin ortak hafızasına kazınan bir çocuk dizisiydi.

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem, bir periyle bir dul babanın aşkını anlatarak kısa sürede nesillerin ortak hafızasına kazınan bir çocuk dizisiydi.

Betüş'ü canlandıran İnci Türkay, periler dünyasından gelip iki çocuklu dul baba Sadık'a aşık olan sevimli bir periydi; Sadık'a hayat veren isim Şahap Sayılgan'dı, Betüş'ün bu ölümlü aşka karşı çıkan annesi Dudu Peri'yi ise Nevra Serezli canlandırıyordu.

Kadro bu isimlerle de sınırlı değildi. Dizinin başından beri ekranda olan Perihan Peri'yi Gül Onat canlandırıyordu, Suzan'a Zuhal Topal, Eda'ya Defne Joy Foster, Çilek'e Zeynep Özkaya hayat veriyordu. Bu kadar güçlü bir kadroyla ekrana gelen Sihirli Annem, günümüze kadar yerine bir muadili konulamamış, gerçek bir çocuk dizisi klasiği haline geldi. Tekrarları hala izlenen Sihirli Annem, onunla büyüyen neslin güvenli alanı olmaya devam ediyor!

Dizinin unutulmaz kötüsü Tuna'ya hayat veren isimse Fatih Hürkan'dı.

Dizinin unutulmaz kötüsü Tuna'ya hayat veren isimse Fatih Hürkan'dı.

Diziye 5. ve 6. sezonlarda konuk karakter olarak dahil olan Tuna, aslında Betüş'ün periler dünyasından eski sevgilisiydi. Onunla evlenmek isteyen Tuna, kendi büyü gücünü kullanarak Betüş'ün huzurunu kaçırıyor, zaman zaman onu ele geçirmeye, hatta kaçırmaya kalkışacak kadar ileri gidiyordu. O dönem ekran başındaki pek çok çocuk için Tuna'nın öfkeli bakışları ve alevler içindeki büyü sahneleri gerçek bir kabus gibiydi.

Sihirli Annem sonrasında kariyerine ara vermeyen Fatih Hürkan, Arka Sokaklar, Beşinci Boyut ve Hatırla Gönül gibi projelerde rol aldı, 2017'de ise Survivor'da ünlüler takımı formasıyla yarıştı. Ancak o tarihten bu yana ekranlarda aktif olarak pek görünmedi. Buna rağmen Tuna, izleyicilerin hiç unutmadığı rolü olmaya devam etti.

İşte tam da bu noktada, Fatih Hürkan'ın paylaştığı bir video sosyal medyayı salladı!

Bir tarafta bugünkü hali, diğer tarafta ise Sihirli Annem'den o unutulmaz Tuna sahneleri yan yana geldi. Elinde alev topuyla büyü yaptığı sahneden öfkeyle bakan mimiklerine, alaycı kahkahasından evdeki herkesi dondurduğu ana kadar her kareyi saniyesi saniyesine birebir tekrarladı.

Saçlarına ak düşmüş olsa da o enerji ve o mimikler hiç değişmemişti; izleyenler yıllar sonra bile Tuna'yı bu kadar kusursuz canlandırabilmesine inanamadı. Sihirli Annem'in korkulu rüyası Tuna, aradan geçen onca yıla rağmen hala aynı Tuna olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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