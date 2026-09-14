Son Hali Ortaya Çıktı: Sihirli Annem'in Tuna'sı O İkonik Sahneyi Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı!
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Sihirli Annem, 2000'lerde ekran başındaki nesillerin ortak hafızasına kazınan bir diziydi. Dizideki her bir karakteri ayrı ayrı severken, Betüş'ü ailesinden koparmaya ant içmiş eski peri sevgilisi Tuna'dan ise ürperiyorduk! İşte o Tuna'yı canlandıran isim; Fatih Hürkan yıllar sonra ikonik bir sahneyi yeniden canlandırarak hem nostalji yaşattı hem de son haliyle karşımıza çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem, bir periyle bir dul babanın aşkını anlatarak kısa sürede nesillerin ortak hafızasına kazınan bir çocuk dizisiydi.
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Dizinin unutulmaz kötüsü Tuna'ya hayat veren isimse Fatih Hürkan'dı.
İşte tam da bu noktada, Fatih Hürkan'ın paylaştığı bir video sosyal medyayı salladı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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