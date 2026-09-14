Son Hali Ortaya Çıktı: Sihirli Annem'in Tuna'sı O İkonik Sahneyi Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı!

Diziye 5. ve 6. sezonlarda konuk karakter olarak dahil olan Tuna, aslında Betüş'ün periler dünyasından eski sevgilisiydi. Onunla evlenmek isteyen Tuna, kendi büyü gücünü kullanarak Betüş'ün huzurunu kaçırıyor, zaman zaman onu ele geçirmeye, hatta kaçırmaya kalkışacak kadar ileri gidiyordu. O dönem ekran başındaki pek çok çocuk için Tuna'nın öfkeli bakışları ve alevler içindeki büyü sahneleri gerçek bir kabus gibiydi.

Sihirli Annem sonrasında kariyerine ara vermeyen Fatih Hürkan, Arka Sokaklar, Beşinci Boyut ve Hatırla Gönül gibi projelerde rol aldı, 2017'de ise Survivor'da ünlüler takımı formasıyla yarıştı. Ancak o tarihten bu yana ekranlarda aktif olarak pek görünmedi. Buna rağmen Tuna, izleyicilerin hiç unutmadığı rolü olmaya devam etti.