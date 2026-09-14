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Medcezir'in Tuğçe'si Ecem Akbin'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Medcezir'in Tuğçe'si Ecem Akbin'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2026 - 16:55
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Medcezir final yapalı 11 yılı aşkın zaman geçti ama karakterlerini unutmak ne mümkün! Dizinin genç kadrosunda Tuğçe karakterine hayat veren Ecem Akbin de hafızalarda yer eden isimlerden biriydi. 

Aydan Şener'in kızı olan ve son yıllarda ekranlardan uzak kalan Akbin, uzun bir aranın ardından yeniden karşımıza çıktı. Medcezir'in Tuğçe'sinin yıllar sonraki hali dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2013 yılında hayatımıza girip yalnızca iki sezonda bir dönemin gençlik dizisine dönüşen Medcezir'i unutmak mümkün mü?

2013 yılında hayatımıza girip yalnızca iki sezonda bir dönemin gençlik dizisine dönüşen Medcezir'i unutmak mümkün mü?

Yaman'ı, Mira'sı, Mert'i, Eylül'ü derken kadroda sonradan yıldızı parlayan kimler kimler vardı! 13 Eylül 2013'te Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Medcezir, daha ilk bölümlerinden cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden birine dönüşmüştü. Amerikan yapımı The O.C.'den uyarlanan dizinin merkezinde Tozludere'den çıkıp yolu Altınkoy'a düşen Yaman ile bambaşka bir dünyanın içinde büyümüş Mira'nın aşkı vardı. Ama tabii biz iki sezon boyunca yalnızca Yaman ve Mira'yı izlemedik.

Çağatay Ulusoy'un Yaman'ı ve Serenay Sarıkaya'nın Mira'sının yanında Taner Ölmez'in Mert'i, Hazar Ergüçlü'nün Eylül'ü, Metin Akdülger'in Orkun'u derken Medcezir bugün dönüp baktığımızda kadrosuyla da ayrı bir yıldızlar geçidine dönüşmüş durumda. Toplam 77 bölüm süren dizi 12 Haziran 2015'te final yapıp ekranlara veda etti ama biz kendisinden bir türlü vazgeçemedik. Aradan 11 yıl geçmiş olmasına rağmen bir sahnesi sosyal medyaya düşünce hala ezbere replik tamamlayacak bir kitle mevcut!

İşte o kalabalık kadronun içerisinde ana karakterlerden biri olmamasına rağmen hafızamızda kalan isimlerden biri de Tuğçe'ydi. Tuğçe karakterine hayat veren isim ise Ecem Akbin'di. Üstelik Medcezir, Akbin'in oyunculuğa adım attığı ilk dizi projesiydi. O dönem kendisiyle ilgili en çok şaşırtan detaylardan biri de annesinin kimliği olmuştu. Ecem Akbin, Yeşilçam'ın unutulmaz Çalıkuşu'su Aydan Şener'in kızı. Akbin'in Medcezir'le oyunculuğa başladığı dönemde Aydan Şener de kızının oyunculuğunu çok beğendiğini, Ecem'in mesleği kendisinden bağımsız şekilde yürüttüğünü ve bu nedenle birlikte röportaj dahi vermediklerini anlatmıştı.

Yani Medcezir bir yandan yeni neslin yıldızlarını hayatımıza sokarken, bir yandan da Yeşilçam'dan gelen tanıdık bir ismi bize yeniden hatırlatmıştı.

Medcezir'in ardından Ecem Akbin'i birkaç farklı yapımda daha gördük. Fakat kendisi rol arkadaşlarının aksine ekranların sürekli karşımıza çıkan isimlerinden biri olmadı.

Medcezir'in ardından Ecem Akbin'i birkaç farklı yapımda daha gördük. Fakat kendisi rol arkadaşlarının aksine ekranların sürekli karşımıza çıkan isimlerinden biri olmadı.

Medcezir final yaptıktan sonra dizinin genç kadrosunun yolu birbirinden oldukça farklı yerlere çıktı. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy kariyerlerini başrollerle sürdürürken Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Metin Akdülger gibi isimler de yıllar içerisinde birbirinden farklı ve ses getiren projelerle karşımıza çıktı.

Ecem Akbin ise çok daha sakin bir ekran yolculuğu tercih eden isimlerden oldu. Medcezir'den sonra 2017 yapımı kısa film Love Time'da Zeynep'i canlandırdı. 2018'de Show TV'de yayınlanan Darısı Başımıza dizisinde Çağla karakteriyle yeniden ekranlara döndü. Dizi yalnızca beş bölüm sürdü. 2021 yılında ise Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerindeki Ayak İşleri'nde Gülten karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

Dolayısıyla Ecem Akbin için 'Medcezir'den sonra oyunculuğu bıraktı' demek doğru değil. Fakat özellikle son yıllarda kendisini yeni bir diziyle düzenli olarak ekranlarda görmediğimiz de ortada. Hal böyle olunca bizim zihnimizde de kendisi yıllarca Medcezir'in Tuğçe'si olarak kalmaya devam etti.

Düşünün, Tuğçe'yi son kez düzenli olarak izlediğimiz dönemden bu yana dizinin oyuncularının kariyerleri değişti, bambaşka diziler hayatımıza girdi, Medcezir tekrar tekrar sosyal medyada viral oldu ama Ecem Akbin'i ekranda görmeye alıştığımız yeni bir karakter gelmedi.

O yüzden kendisini yıllar sonra görünce insanın kafasında otomatik olarak Medcezir jeneriğinin çalması çok da şaşırtıcı değildi!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ecem Akbin yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı! Son hali de dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ecem Akbin yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı! Son hali de dikkatlerden kaçmadı.

Medcezir'in finalinin üzerinden 11 yılı aşkın zaman geçmiş olsa da, bir dönem cuma akşamları düzenli karşımıza çıkan Tuğçe'yi uzun süredir görmeyince Ecem Akbin hafızalarımızda hep dizideki haliyle kaldı. Şimdi güncel görüntüleri karşımıza çıkınca da yıllar önceki haliyle bugünkü hali yan yana geldi; kabul edelim, aradan geçen onca yıla rağmen Tuğçe'yi tanımakta pek zorlanmadık!

Tabii tamamen aynı kaldığını söylemek de doğru olmaz. Son paylaşımlarında ilk göze çarpan detay birkaç kilo aldığı oldu. Üstüne üstlük tam iki gün önce saçlarını da yeniletip imajını tazeleyince karşımıza başka bir kadın çıktı! Akbin'in yıllar sonraki görüntüsü Medcezir günlerini hatırlatırken, annesi Aydan Şener'i de anmadan geçmek biraz zor. Malum Aydan Şener'i yıllardır 'zaman ona uğramıyor' dedirten görüntüleriyle konuşuyoruz; görünüşe bakılırsa anne-kız bu konuda genetik piyangosundan paylarını almış. 

Ecem Akbin'in yakın zamanda yeniden oyunculuğa dönüp dönmeyeceğine dair bilinen bir gelişme yok. Fakat yıllar sonra Tuğçe'yi yeniden görmek bile küçük bir Medcezir nostaljisi yaşamamıza yetti!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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