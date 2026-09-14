Medcezir'in Tuğçe'si Ecem Akbin'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Yaman'ı, Mira'sı, Mert'i, Eylül'ü derken kadroda sonradan yıldızı parlayan kimler kimler vardı! 13 Eylül 2013'te Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Medcezir, daha ilk bölümlerinden cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden birine dönüşmüştü. Amerikan yapımı The O.C.'den uyarlanan dizinin merkezinde Tozludere'den çıkıp yolu Altınkoy'a düşen Yaman ile bambaşka bir dünyanın içinde büyümüş Mira'nın aşkı vardı. Ama tabii biz iki sezon boyunca yalnızca Yaman ve Mira'yı izlemedik.

Çağatay Ulusoy'un Yaman'ı ve Serenay Sarıkaya'nın Mira'sının yanında Taner Ölmez'in Mert'i, Hazar Ergüçlü'nün Eylül'ü, Metin Akdülger'in Orkun'u derken Medcezir bugün dönüp baktığımızda kadrosuyla da ayrı bir yıldızlar geçidine dönüşmüş durumda. Toplam 77 bölüm süren dizi 12 Haziran 2015'te final yapıp ekranlara veda etti ama biz kendisinden bir türlü vazgeçemedik. Aradan 11 yıl geçmiş olmasına rağmen bir sahnesi sosyal medyaya düşünce hala ezbere replik tamamlayacak bir kitle mevcut!

İşte o kalabalık kadronun içerisinde ana karakterlerden biri olmamasına rağmen hafızamızda kalan isimlerden biri de Tuğçe'ydi. Tuğçe karakterine hayat veren isim ise Ecem Akbin'di. Üstelik Medcezir, Akbin'in oyunculuğa adım attığı ilk dizi projesiydi. O dönem kendisiyle ilgili en çok şaşırtan detaylardan biri de annesinin kimliği olmuştu. Ecem Akbin, Yeşilçam'ın unutulmaz Çalıkuşu'su Aydan Şener'in kızı. Akbin'in Medcezir'le oyunculuğa başladığı dönemde Aydan Şener de kızının oyunculuğunu çok beğendiğini, Ecem'in mesleği kendisinden bağımsız şekilde yürüttüğünü ve bu nedenle birlikte röportaj dahi vermediklerini anlatmıştı.

Yani Medcezir bir yandan yeni neslin yıldızlarını hayatımıza sokarken, bir yandan da Yeşilçam'dan gelen tanıdık bir ismi bize yeniden hatırlatmıştı.