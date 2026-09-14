Medcezir'in Tuğçe'si Ecem Akbin'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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Medcezir final yapalı 11 yılı aşkın zaman geçti ama karakterlerini unutmak ne mümkün! Dizinin genç kadrosunda Tuğçe karakterine hayat veren Ecem Akbin de hafızalarda yer eden isimlerden biriydi.
Aydan Şener'in kızı olan ve son yıllarda ekranlardan uzak kalan Akbin, uzun bir aranın ardından yeniden karşımıza çıktı. Medcezir'in Tuğçe'sinin yıllar sonraki hali dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2013 yılında hayatımıza girip yalnızca iki sezonda bir dönemin gençlik dizisine dönüşen Medcezir'i unutmak mümkün mü?
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Medcezir'in ardından Ecem Akbin'i birkaç farklı yapımda daha gördük. Fakat kendisi rol arkadaşlarının aksine ekranların sürekli karşımıza çıkan isimlerinden biri olmadı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ecem Akbin yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı! Son hali de dikkatlerden kaçmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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