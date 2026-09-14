Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Ünlü Şarkıcı Soner Olgun'dan Üzen Haber: Hastanede Tek Bir Şey İstedi!
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Pankreas kanseriyle mücadele eden ve durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan 67 yaşındaki usta sanatçı Soner Olgun, kendi isteği üzerine hastaneden çıkarılarak evine götürüldü. Sanatçıyı bir an olsun yalnız bırakmayan eski eşi Özlem Koldaş, ünlü müzisyenin son sağlık durumuna dair kritik açıklamalarda bulundu.
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“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi unutulmaz eserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran usta isim Soner Olgun’un sağlık durumu sevenlerini derinden endişelendiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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