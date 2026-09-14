Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Ünlü Şarkıcı Soner Olgun'dan Üzen Haber: Hastanede Tek Bir Şey İstedi!

Bir süredir pankreas kanseriyle zorlu bir mücadele veren 67 yaşındaki sanatçı, hastalığının seyrinin ağırlaşması sebebiyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. Ancak bilinci açık olan Olgun’un tedavisine hastanede devam etmek yerine evine dönmek istemesi üzerine, en büyük destekçisi olan ailesi hemen harekete geçti.

Ünlü sanatçının eski eşi ve aynı zamanda sahne arkadaşı olan Özlem Koldaş, hayranlarının merakla beklediği süreç hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Koldaş'ın aktardıklarına göre; 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle acilen hastaneye kaldırılan Olgun, durumunun ciddiyetini koruması sebebiyle 1 Eylül'de yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Bu kritik süreçte kızıyla kısa bir görüşme yapmasına izin verilen usta müzisyenin ağzından dökülen ilk cümle 'Beni buradan çıkarın' oldu. Sanatçının bu kararlı talebi, doktorların tıbbi değerlendirmesi ve kızının resmi onayıyla birleşince, Olgun önce normal servise alındı. Hastanede geçen iki günün ardından 'Beni evime götürün' diyerek isteğini yineleyen usta ismin bu arzusu da ailesi tarafından hızla yerine getirildi.

Boşanmış olmalarına rağmen sanatçıyı bu zorlu yolda bir an olsun yalnız bırakmayan Özlem Koldaş, şu an evde tam teşekküllü bir tıbbi ortam sağladıklarını belirtti. Yirmi dört saat boyunca uzman bir hemşirenin gözetiminde olan Soner Olgun, hastalığının bu kritik evresini sevdiklerinin gözetiminde, kendi evinin sıcaklığında geçiriyor.

Sanatçıyı bedenen ve ruhen yormamak adına ziyaretçi trafiğini tamamen kısıtladıklarını vurgulayan Koldaş, durumun ciddiyetini koruduğunun altını çizdi. Aile için şu aşamadaki tek önceliğin Olgun'un kendini huzurlu, güvende ve sevgi dolu bir ortamda hissetmesi olduğunu ifade eden vefatkâr eski eş, tüm sevenlerinden usta sanatçı için dua ve güzel dileklerini eksik etmemelerini rica etti.