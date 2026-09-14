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Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Ünlü Şarkıcı Soner Olgun'dan Üzen Haber: Hastanede Tek Bir Şey İstedi!

Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Ünlü Şarkıcı Soner Olgun'dan Üzen Haber: Hastanede Tek Bir Şey İstedi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 13:04
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Pankreas kanseriyle mücadele eden ve durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan 67 yaşındaki usta sanatçı Soner Olgun, kendi isteği üzerine hastaneden çıkarılarak evine götürüldü. Sanatçıyı bir an olsun yalnız bırakmayan eski eşi Özlem Koldaş, ünlü müzisyenin son sağlık durumuna dair kritik açıklamalarda bulundu.

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“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi unutulmaz eserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran usta isim Soner Olgun’un sağlık durumu sevenlerini derinden endişelendiriyor.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi unutulmaz eserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran usta isim Soner Olgun’un sağlık durumu sevenlerini derinden endişelendiriyor.

Bir süredir pankreas kanseriyle zorlu bir mücadele veren 67 yaşındaki sanatçı, hastalığının seyrinin ağırlaşması sebebiyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. Ancak bilinci açık olan Olgun’un tedavisine hastanede devam etmek yerine evine dönmek istemesi üzerine, en büyük destekçisi olan ailesi hemen harekete geçti.

Ünlü sanatçının eski eşi ve aynı zamanda sahne arkadaşı olan Özlem Koldaş, hayranlarının merakla beklediği süreç hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Koldaş'ın aktardıklarına göre; 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle acilen hastaneye kaldırılan Olgun, durumunun ciddiyetini koruması sebebiyle 1 Eylül'de yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Bu kritik süreçte kızıyla kısa bir görüşme yapmasına izin verilen usta müzisyenin ağzından dökülen ilk cümle 'Beni buradan çıkarın' oldu. Sanatçının bu kararlı talebi, doktorların tıbbi değerlendirmesi ve kızının resmi onayıyla birleşince, Olgun önce normal servise alındı. Hastanede geçen iki günün ardından 'Beni evime götürün' diyerek isteğini yineleyen usta ismin bu arzusu da ailesi tarafından hızla yerine getirildi.

Boşanmış olmalarına rağmen sanatçıyı bu zorlu yolda bir an olsun yalnız bırakmayan Özlem Koldaş, şu an evde tam teşekküllü bir tıbbi ortam sağladıklarını belirtti. Yirmi dört saat boyunca uzman bir hemşirenin gözetiminde olan Soner Olgun, hastalığının bu kritik evresini sevdiklerinin gözetiminde, kendi evinin sıcaklığında geçiriyor.

Sanatçıyı bedenen ve ruhen yormamak adına ziyaretçi trafiğini tamamen kısıtladıklarını vurgulayan Koldaş, durumun ciddiyetini koruduğunun altını çizdi. Aile için şu aşamadaki tek önceliğin Olgun'un kendini huzurlu, güvende ve sevgi dolu bir ortamda hissetmesi olduğunu ifade eden vefatkâr eski eş, tüm sevenlerinden usta sanatçı için dua ve güzel dileklerini eksik etmemelerini rica etti.

SONER OLGUN KİMDİR?

SONER OLGUN KİMDİR?

1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.

1994 yılında 'Her Şey Değişmeli', 1999 yılında 'İyi Bayramlar', 2004 yılında 'İyi Bayramlar Türkiye' ve 2012 yılında 'Sevda Diye Bir Kuş' albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Olgun ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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