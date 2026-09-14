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İstanbul'un En Abartılan İlçesini Yapay Zeka Seçti!

İstanbul'un En Abartılan İlçesini Yapay Zeka Seçti!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 12:45
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'İstanbul mu, Ankara mı?' tartışmasında herkesin bir fikri vardır. Ankara'yı seçenler, kalabalıktan uzak, daha samimi ve romantik kişilerdir diyebiliriz. İstanbul'u seçenler ise tüm kalabalığa, kaosa rağmen bu şehre aşıktır. Peki ya İstanbul'un ilçeleri söz konusu olduğunda? Kiminin favorisi tarihi dokusuyla Beyoğlu'dur, kimisi de hareketli yaşamın adresi Beşiktaş'tan vazgeçemez. 

İstanbul'un ilçelerini sevmek için birçok nedeniniz olabilir ama emin olun, sevmemek için de olabilir! Beyoğlu'nun, Beşiktaş'ın boş yere abartıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Tıpkı 'İstanbul'un en abartılan ilçesi neresi?' sorusunu yönelttiğimiz yapay zeka uygulamaları gibi...

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Kadıköy

Kadıköy

ChatGPT ve Gemini'a 'İstanbul'un en abartılan ilçesi sence hangisi?' diye sorduk. Elbette en popüler ilçelere farklı bir bakış açısı sunacaklarını biliyorduk. İki yapay zekanın cevapları iki noktada kesişti. Bu noktalardan ilki, Kadıköy oldu.

Gemini, Kadıköy hakkında 'İstanbul’un en 'yaşanabilir, özgür ve sosyal' mekânı algısına sahip. Ancak bu popülarite, ilçeyi kendi cazibesinin kurbanı haline getirdi.' diyor. Açıklamasına da şu şekilde devam ediyor:

  • 'Hafta sonları adım atacak yer kalmaması, kontrolsüz gürültü kirliliği, astronomik kira fiyatları ve her sokakta birbirinin aynı konseptte açılan mekan enflasyonu. Eskiden mahalle kültürünün simgesi olan Moda, artık devasa bir açık hava kafeteryasına dönüşmüş durumda.'

  • Peki ya ChatGPT neden Kadıköyü abartılı buluyor?

  • 'Moda, Bağdat Caddesi'ne yakınlığı, sahil, barlar, kafeler, kültür-sanat ortamı... sosyal hayat açısından gerçekten çok güçlü. Ancak son yıllarda “Kadıköy = İstanbul'un en cool, en özgür, en güzel yaşam alanı” algısı biraz fazla büyütüldü bence. Özellikle merkez tarafı kalabalık, pahalı ve zaman zaman fazlasıyla gürültülü. Bazı insanlarda oluşan “Kadıköy'de yaşarsam İstanbul'un bütün güzelliklerine ulaşırım” beklentisi, günlük hayatın koşturmacasında o kadar da karşılık bulmayabiliyor.

  • Benim overrated sebebim: Çok güzel bir sosyal hayatı var ama herkes için “mükemmel yaşam” değil.'

Beyoğlu / Karaköy

Beyoğlu / Karaköy

Yapay zekaların diğer ortak noktası Beyoğlu / Karaköy oldu. Bir Beyoğlu aşığı olarak bu satırları okumaya üzülsem de hak vermediğim noktalar yok değil.

Gemini'ın Karaköy hakkındaki yorumu şu şekilde:

  • 'Neden Overrated? Yıllardır İstanbul’un 'cool' ve sanatsal kalbi olarak pazarlansa da, son dönemdeki kontrolsüz turistleşme ve aşırı ticari dönüşüm semtin özgün ruhunu epey zayıflattı.

  • Sıkıntıları: İnanılmaz yüksek hesaplar, adım atılmayacak kadar kalabalık dar sokaklar ve tarihi dokunun yerini alan zincir mekânlar. Fotoğraflarda harika görünen sokaklar, gerçekte sürekli gürültü ve kaos sunuyor.'

  • Peki ya ChatGPT?

  • 'Bence listenin en tartışmasız adaylarından biri. Çünkü Beyoğlu'nun bugünkü haliyle eski Beyoğlu'nun itibarı arasında ciddi bir fark var.

  • İstiklal, Galata, Cihangir, Karaköy gibi bölgeler hâlâ çok güçlü bir çekim merkezine sahip. Galata Kulesi gibi İstanbul'un en ikonik noktalarından biri de burada. Ancak Beyoğlu'nun “İstanbul'un bohem, kültür-sanat ve gece hayatı merkezi” imajı ile özellikle Taksim-İstiklal hattındaki gerçek deneyim her zaman örtüşmüyor.

  • Nitekim yapılan bir araştırmada Beyoğlu'nun gidişatından memnun olmayanların önemli bir kısmı eski havasının kaybolmasını, aşırı kalabalığı, güvenlik sorunlarını ve inşaatları gerekçe göstermiş.'

Nişantaşı ve Beşiktaş

Nişantaşı ve Beşiktaş

Gelelim iki yapay zekanın ayrıştığı noktaya. 

Gemini'ın tercihi, daha doğrusu tercih etmediği ilçe Nişantaşı oluyor. Anlaşılan Gemini lüksün peşinde değil! :)

  • 'Neden Overrated? Lüksün, modanın ve elit yaşamın Türkiye’deki adresi olarak lanse ediliyor.

  • Sıkıntıları: Korkunç bir trafik ve park sorunu. Daracık kaldırımlarda yürümek bile çileye dönüşebiliyor. Yüksek fiyat karşılığında alınan hizmetin standardı her zaman beklentiyi karşılamıyor; lüks imajının arkasında çoğu zaman ciddi bir lojistik ve altyapı stresi yatıyor.'

  • ChatGPT'nin tercihi ise Beşiktaş'tan yana. 

  • 'İstanbul'un en güzel, en sosyal, en yaşanabilir ilçelerinden biri” imajı çok güçlü. Ve hakkını yemeyelim; sahili, Çarşı'sı, Akaretler'i, Dolmabahçe'si ve ulaşım avantajları gerçekten büyük artılar.

  • Ama merkez Beşiktaş özelinde yaşamak başka bir mesele. Aşırı kalabalık, gürültülü, özellikle hafta sonları ciddi şekilde yoğun ve bazı bölgeleri eski/karmaşık görünüyor. Üstelik popülerliğinin getirdiği fiyatlar da cabası. İstanbul'un yaşam kalitesi araştırmalarında Beşiktaş'ın üst sıralarda çıkması da bu popülerliği destekliyor; fakat popüler olmak, herkes için konforlu olmak anlamına gelmiyor'

  • ChatGPT ne Beşiktaş'ı ne de Kadıköy'ü seviyor. Ben bu işten biraz şüphelenmeye başladım açıkçası :)

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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