İstanbul'un En Abartılan İlçesini Yapay Zeka Seçti!

'İstanbul mu, Ankara mı?' tartışmasında herkesin bir fikri vardır. Ankara'yı seçenler, kalabalıktan uzak, daha samimi ve romantik kişilerdir diyebiliriz. İstanbul'u seçenler ise tüm kalabalığa, kaosa rağmen bu şehre aşıktır. Peki ya İstanbul'un ilçeleri söz konusu olduğunda? Kiminin favorisi tarihi dokusuyla Beyoğlu'dur, kimisi de hareketli yaşamın adresi Beşiktaş'tan vazgeçemez.

İstanbul'un ilçelerini sevmek için birçok nedeniniz olabilir ama emin olun, sevmemek için de olabilir! Beyoğlu'nun, Beşiktaş'ın boş yere abartıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Tıpkı 'İstanbul'un en abartılan ilçesi neresi?' sorusunu yönelttiğimiz yapay zeka uygulamaları gibi...