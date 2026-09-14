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Bugüne Kadar 212 İkiz Mezun Etti: İzmir'deki Okulda İkiz Sayısı Bu Kez 26'ya Çıktı

Bugüne Kadar 212 İkiz Mezun Etti: İzmir'deki Okulda İkiz Sayısı Bu Kez 26'ya Çıktı

İzmir Eğitim
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 10:28
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Bir sınıfa girip öğrencilerin yüzünü karıştırmak öğretmenler için genelde geçici bir durumdur. İzmir'in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda ise bu, yıllardır süren bir alışkanlık. Okul, ülke çapında 'ikizler okulu' olarak anılıyor çünkü her sınıf düzeyinde ikiz öğrencileri var. Yeni eğitim-öğretim yılında 5. sınıfa kaydolan 9 ikizle birlikte okuldaki ikiz sayısı 26'ya çıktı. 

Müdürün kayıtlarda yaptığı inceleme ise daha çarpıcı bir rakam ortaya çıkardı: bugüne kadar bu okuldan tam 212 ikiz mezun olmuş!

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8. Sınıfta 9, 6. ve 7. Sınıflarda 4'er İkiz Var, Yeni Gelenlerle Toplam 26 İkiz Oldu!

8. Sınıfta 9, 6. ve 7. Sınıflarda 4'er İkiz Var, Yeni Gelenlerle Toplam 26 İkiz Oldu!

Okul 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Buca'da hizmete açıldı ve bu yıl 1.600 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Yeni kaydolan 5. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında öğretmenleriyle ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı. Aralarında dokuz ikiz de vardı.

İkiz öğrenciler okulun her kademesine yayılmış durumda. 6. ve 7. sınıflarda dörder, 8. sınıfta ise dokuz ikiz eğitimine devam ediyor. Bu yıl 5. sınıfa kaydolan dokuzla birlikte okuldaki toplam ikiz sayısı 26'ya ulaştı. 

Yani 1.600 kişilik bir okulda, her sınıf düzeyinde en az bir çift ikize rastlamak mümkün. Okul müdürünün kayıtlar üzerinde yaptığı inceleme ise kurumun bugüne kadar 212 ikizi mezun ettiğini ortaya koydu.

Bora ve Tuna İlkokulda Bilerek Ayrı Sınıflara Konuldu, Ortaokulda Yine Aynı Sırayı Paylaşıyorlar

Bora ve Tuna İlkokulda Bilerek Ayrı Sınıflara Konuldu, Ortaokulda Yine Aynı Sırayı Paylaşıyorlar

Okuldaki ikizlerin bir kısmı aynı sınıfta, bir kısmı ayrı sınıflarda okuyor. Bu tercih genelde ailelerin ve öğretmenlerin ortak kararıyla şekilleniyor. Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının zaman zaman karıştırdığı öğrenciler de var; müdür Hasan Basri Karaoğlu, okuldaki bazı ikizlerin ayırt edilemeyecek kadar benzer olabildiğini söylüyor. Okulun bu özelliği, ikiz çocuğu olan velilerin burayı öncelikli olarak tercih etmesinin de başlıca nedeni.

Bora ve Tuna Vatanperver kardeşlerin hikâyesi bu tercihin nasıl işlediğini gösteriyor. Bora, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri için ilkokulda ikizi Tuna ile bilerek farklı sınıflara verildiklerini anlatıyor.

Müdür Karaoğlu: '23 Yıldır Okula İkiz Öğrenciler Kayıt İçin Başvuruyor'

Müdür Karaoğlu: '23 Yıldır Okula İkiz Öğrenciler Kayıt İçin Başvuruyor'

Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu Müdürü Hasan Basri Karaoğlu, 23 yıldır okula ikiz öğrencilerin kayıt için başvurduğunu belirtiyor. Okulun tercih edilmesinde ilk sırayı ise eğitim kalitesinin aldığını söylüyor. 

Karaoğlu 'Esasen tüm sınıflarda beşinci sınıftan başlayarak ikiz öğrencilerimizin olması okulumuzun aynı zamanda bir karakteristik özelliği haline geldi.' diyor. Her öğrenci gibi ikizlerin de iyi bir eğitim alması için çalıştıklarını vurgulayan Karaoğlu, 212 rakamının kayıtlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktığını aktarıyor.

İkiz öğrencilerden biri olan İnci Solgu, 'Bu kadar ikizlerle bir arada olmak çok iyi bir şey. Dünyadaki bütün ikizler neredeyse bu okulda toplanmış gibi.' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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