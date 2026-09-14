Bugüne Kadar 212 İkiz Mezun Etti: İzmir'deki Okulda İkiz Sayısı Bu Kez 26'ya Çıktı
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Bir sınıfa girip öğrencilerin yüzünü karıştırmak öğretmenler için genelde geçici bir durumdur. İzmir'in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda ise bu, yıllardır süren bir alışkanlık. Okul, ülke çapında 'ikizler okulu' olarak anılıyor çünkü her sınıf düzeyinde ikiz öğrencileri var. Yeni eğitim-öğretim yılında 5. sınıfa kaydolan 9 ikizle birlikte okuldaki ikiz sayısı 26'ya çıktı.
Müdürün kayıtlarda yaptığı inceleme ise daha çarpıcı bir rakam ortaya çıkardı: bugüne kadar bu okuldan tam 212 ikiz mezun olmuş!
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8. Sınıfta 9, 6. ve 7. Sınıflarda 4'er İkiz Var, Yeni Gelenlerle Toplam 26 İkiz Oldu!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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