Bugüne Kadar 212 İkiz Mezun Etti: İzmir'deki Okulda İkiz Sayısı Bu Kez 26'ya Çıktı

Bir sınıfa girip öğrencilerin yüzünü karıştırmak öğretmenler için genelde geçici bir durumdur. İzmir'in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda ise bu, yıllardır süren bir alışkanlık. Okul, ülke çapında 'ikizler okulu' olarak anılıyor çünkü her sınıf düzeyinde ikiz öğrencileri var. Yeni eğitim-öğretim yılında 5. sınıfa kaydolan 9 ikizle birlikte okuldaki ikiz sayısı 26'ya çıktı.

Müdürün kayıtlarda yaptığı inceleme ise daha çarpıcı bir rakam ortaya çıkardı: bugüne kadar bu okuldan tam 212 ikiz mezun olmuş!

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