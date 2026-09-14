50 Kişilik Sınıflar 3 Kişilik Sıralar: Bir Türk İçerik Üreticisi Alman Eşine Okul Yıllarını Sordu

Eğitim sistemleri ve okul yılları, büyüdüğümüz ülkenin kültürel kodlarını en net yansıtan unsurların başında geliyor. Aynı zamanda eğitim sistemi bir ülkenin geleceğini de belirleyen en önemli öğe. Bu sebeple eğitime verilen değer de o ülke hakkında çok şey söylüyor.
'denizingermany' isimli içerik üreticisi ve Alman eşi, kendi çocukluklarına giderek Türkiye ve Almanya’daki okul yıllarını, sınıf alışkanlıklarını ve günlük rutinlerini kıyasladıkları eğlenceli bir içerik paylaştı. Her ikisi de sınıf mevcudundan sabah kurallarına kadar pek çok konuda kendi ülkelerindeki eğitim deneyimlerini anlattı. Ortaya çıkan fark ise hem gülümsetti hem de düşündürdü.
Farklı ülkelerin eğitim sistemleri arasında böylesine belirgin farklar olması aslında hiç şaşırtıcı değil.
Almanya'da ilkokul sınıf mevcutlarının genellikle 25 kişi civarında olduğu söylenince bir neslin travması tetiklendi. Türkiye'de aynı dönemlerde kalabalık sınıflarda en az 50 öğrenciyle ders işlediğimizi hatırlarsınız. Bu durumun öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenmesini zorlaştırdığını ve o dönem belirgin sorunlara yol açtığını Alman eş de belirtti. Oturma düzeninde de dikkat çekici farklar göze çarpıyor. Almanya'da grup çalışmasını teşvik eden 4 ila 6 kişilik birleştirilmiş masalar kullanılırken Türkiye'de, kalabalık sınıf mevcutları nedeniyle zorunlu olarak geleneksel iki veya üç kişilik sıralar tercih ediliyordu. Her cuma sırayla eve götürüp yıkadığımız sıra örtüsü detayı ise Alman eşi oldukça güldürdü.
Sabah rutinleri ve okul gelenekleri açısındansa iki kültür tamamen ayrışıyor. Türkiye'de her sabah ders öncesinde okul bahçesinde toplanarak hep bir ağızdan Andımız'ın okunması, haftanın başlangıcında ve bitiminde ise İstiklal Marşı törenlerinin yapılması Alman kültüründe karşılığı olmayan gelenekler. Almanya'da benzer bir milli marş veya ant okuma rutini bulunmuyor, ilkokulda sadece sınıfa giren öğretmene hep birlikte 'Guten Morgen' yani 'Günaydın' deniliyormuş.
Yapılan karşılaştırmalarda ortaya çıkan fark her birimizi uzun uzun düşündürürken, o yıllara da bir zaman yolculuğu yaptırdı. Pek çok kişi, o zaman zor gelen o yıllara dönmek istediğini belirtti. Bu vesileyle biz de yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyelim.
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