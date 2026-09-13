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Teknolojiyi Mesleğine Entegre Eden Çoban Uçurumdaki Keçilerini Drone Sayesinde Fark Edip Güvenle Geri Getirdi

Teknolojiyi Mesleğine Entegre Eden Çoban Uçurumdaki Keçilerini Drone Sayesinde Fark Edip Güvenle Geri Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 10:01

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Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla ilerliyor ve bu ilerleme sadece günlük hayatımızı değil, binlerce yıldır neredeyse hiç değişmeden süregelen bazı meslekleri de dönüştürmeye başladı. Çobanlık da bunlardan biri. Eskiden bir çoban kaybolan ya da uzaklaşan hayvanlarını bulmak için saatlerce dağlık arazide yürümek zorunda kalırken, bugün pek çok çoban bu işi drone'lara devretti. Küçük bir cihazla dakikalar içinde kilometrelerce alanı tarayabilmek, hem zamandan hem de emekten büyük tasarruf sağlıyor.

Bir çoban, keçi sürüsünün bir kısmının dik ve kayalık bir uçurumun kenarına tırmandığını fark etti. Drone ile baktığında keçilerin oldukça riskli bir noktada olduğunu gördü. Keçilerini, kendisinin tırmanmasının neredeyse imkansız olduğu uçurumdan, drone yardımıyla saniyeler içinde güvenli bir şekilde indirdi. '__tekno_coban__' ismiyle paylaşım yapan çoban, isminin hakkını verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/__tekno_cob...
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Teknoloji pek çok şeyi baştan aşağı değiştiriyor!

Teknoloji pek çok şeyi baştan aşağı değiştiriyor!

Keçiler, evrimsel olarak dik ve kayalık arazilerde hareket edecek şekilde gelişmiş hayvanlar. Yaban keçilerinin atalarından miras kalan bu içgüdü, onları yırtıcılardan uzak tutmak için dar çıkıntılara ve sarp kayalıklara tırmanmaya itiyor. Tırnak yapıları ve denge sistemleri, insan gözüyle imkansız görünen eğimlerde bile rahatça durabilmelerini sağlıyor. Ancak bu doğal beceri bazen onları çobanın müdahale etmeden bırakamayacağı kadar riskli noktalara taşıyabiliyor. Özellikle taze otların bulunduğu sarp yamaçlar keçiler için oldukça cazip.

Bu noktada devreye giren drone teknolojisi, geleneksel çobanlık yöntemlerine önemli bir katkı sağlıyor. Eskiden bir çoban, kaybolan ya da uzaklaşan hayvanlarını bulmak için saatlerce yürümek zorundaydı. Şimdi ise havadan birkaç dakika içinde tüm sürünün konumu tespit edilebiliyor. Üstelik ses sistemi bulunan bazı modeller, hayvanları strese sokmadan belirli bir yöne yönlendirmeye de yarıyor. Yine de bazı durumlarda drone teknolojisi tek başına ise yaramayabiliyor.Özellikle kayalıkların arasına sıkışan ya da bazı otlara takılıp kalan hayvanları güvenli şekilde geri getirmek için çobanın bizzat oraya gitmesi gerekebiliyor. Teknoloji burada arama sürecini hızlandırıyor ama tecrübe ve soğukkanlılık hala vazgeçilmez.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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