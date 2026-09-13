Teknolojiyi Mesleğine Entegre Eden Çoban Uçurumdaki Keçilerini Drone Sayesinde Fark Edip Güvenle Geri Getirdi

Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla ilerliyor ve bu ilerleme sadece günlük hayatımızı değil, binlerce yıldır neredeyse hiç değişmeden süregelen bazı meslekleri de dönüştürmeye başladı. Çobanlık da bunlardan biri. Eskiden bir çoban kaybolan ya da uzaklaşan hayvanlarını bulmak için saatlerce dağlık arazide yürümek zorunda kalırken, bugün pek çok çoban bu işi drone'lara devretti. Küçük bir cihazla dakikalar içinde kilometrelerce alanı tarayabilmek, hem zamandan hem de emekten büyük tasarruf sağlıyor.

Bir çoban, keçi sürüsünün bir kısmının dik ve kayalık bir uçurumun kenarına tırmandığını fark etti. Drone ile baktığında keçilerin oldukça riskli bir noktada olduğunu gördü. Keçilerini, kendisinin tırmanmasının neredeyse imkansız olduğu uçurumdan, drone yardımıyla saniyeler içinde güvenli bir şekilde indirdi. '__tekno_coban__' ismiyle paylaşım yapan çoban, isminin hakkını verdi.