Bartın'da Bir Çoban Kaybolan Koyunlarını Drone ile Ararken Kurt Saldırısına Uğradıkları Anları Kaydetti

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, drone teknolojisi de büyük bir ilerleme kaydetti. Bu teknoloji, birçok sektörde önemli bir rol oynamaya başladı. İnsanların hayatını kolaylaştıran drone'lar, birçok alanda kullanılıyor. Son dönemde özellikle kırsal kesimde çobanların hayvanlarını kontrol etmek için done kullandığı videolara sık sık rastlıyoruz. Bartın'da bir çoban koyunlarını görüntülemek isterken tatsız bir olayla karşılaştı.