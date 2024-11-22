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Bartın'da Bir Çoban Kaybolan Koyunlarını Drone ile Ararken Kurt Saldırısına Uğradıkları Anları Kaydetti

Bartın'da Bir Çoban Kaybolan Koyunlarını Drone ile Ararken Kurt Saldırısına Uğradıkları Anları Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 16:14

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Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, drone teknolojisi de büyük bir ilerleme kaydetti. Bu teknoloji, birçok sektörde önemli bir rol oynamaya başladı. İnsanların hayatını kolaylaştıran drone'lar, birçok alanda kullanılıyor. Son dönemde özellikle kırsal kesimde çobanların hayvanlarını kontrol etmek için done kullandığı videolara sık sık rastlıyoruz. Bartın'da bir çoban koyunlarını görüntülemek isterken tatsız bir olayla karşılaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCUaEz...
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Bartın'da koyunları kaybolan çoban drone ile bulmaya çalıştı.

Bartın'da koyunları kaybolan çoban drone ile bulmaya çalıştı.

Koyunlarını bulduğunda ise kurt saldırısına uğradıklarını gördü.

Koyunlarını bulduğunda ise kurt saldırısına uğradıklarını gördü.

O anları anbean kaydetti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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