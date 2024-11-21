Fırtınadan Korkutan Görüntüler Gelmeye Başladı: Bursa'da İnşaattan Uçan Demir Bir Araca Saplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü Marmara Bölgesi için günlerdir fırtına uyarısında bulunuyordu bildiğiniz üzere. Bugün başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde kötü hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Hatta sabah saatlerinde 58 kilonun altındaki bireylerin dikkatli olması için uyarı yapıldı. Fırtına hava ve deniz ulaşımını da etkiledi. Pek çok ilimizde vatandaşlar zor anlar yaşarken korkutan görüntüler de gelmeye başladı.