Fırtınadan Korkutan Görüntüler Gelmeye Başladı: Bursa'da İnşaattan Uçan Demir Bir Araca Saplandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü Marmara Bölgesi için günlerdir fırtına uyarısında bulunuyordu bildiğiniz üzere. Bugün başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde kötü hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Hatta sabah saatlerinde 58 kilonun altındaki bireylerin dikkatli olması için uyarı yapıldı. Fırtına hava ve deniz ulaşımını da etkiledi. Pek çok ilimizde vatandaşlar zor anlar yaşarken korkutan görüntüler de gelmeye başladı.
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir inşaatta bulunan demir rüzgarın etkisiyle uçtu.
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Demirin bir araca ok gibi saplandığı anlar izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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