Meteoroloji 49 Kente Fırtına Uyarısı Verince Hava Forum 58 Kilo ve Altında Olanları Tiye Aldı

20 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde bahar havası hakimdi ta ki bugüne kadar... Meteoroloji bugün için (21 Kasım Perşembe) 49 kente sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarı yapılan kentler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir de bulunuyor. Yapılan uyarıda kuvvetli fırtına, sağanak yağış, sel ve su baskınlarına karşı dikkat olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan Hava Forum tarafından X hesabından yapılan paylaşım ise dikkat çekti, gülümsetti.

Yapılan paylaşımda kuvvetli lodosun etkili olacağına dikkat çekilerek 'Lodos her geçen saat etkisini artıracak. Perşembe öğlen 58 kilo ve altı insanları yürürken zorlayabilir, dikkat...' denildi.