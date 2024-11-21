Meteoroloji 49 Kente Fırtına Uyarısı Verince Hava Forum 58 Kilo ve Altında Olanları Tiye Aldı
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Meteoroloji 49 Kente Fırtına Uyarısı Verince Hava Forum 58 Kilo ve Altında Olanları Tiye Aldı
20 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde bahar havası hakimdi ta ki bugüne kadar... Meteoroloji bugün için (21 Kasım Perşembe) 49 kente sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarı yapılan kentler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir de bulunuyor. Yapılan uyarıda kuvvetli fırtına, sağanak yağış, sel ve su baskınlarına karşı dikkat olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan Hava Forum tarafından X hesabından yapılan paylaşım ise dikkat çekti, gülümsetti.
Yapılan paylaşımda kuvvetli lodosun etkili olacağına dikkat çekilerek 'Lodos her geçen saat etkisini artıracak. Perşembe öğlen 58 kilo ve altı insanları yürürken zorlayabilir, dikkat...' denildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair (21 Kasım Perşembe) hava tahmin raporunu yayımladı. Bir güneşli bir yağmurlu geçen haftaya bir de kuvvetli lodos eklendi. Meteoroloji bugün için 49 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
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Meteorolojinin haritasında adeta tüm kentler sarıya boyandı. Hava durumunun 'potansiyel tehlikeli' olduğunu belirten sarı kod uyarısı verilen iller şöyle:
Vatandaşların sağanak yağış, kuvvetli fırtına, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Öte yandan Hava Forum'un X hesabından hem dikkat çeken hem de gülümseten bir paylaşım yapıldı.
"Lodos her geçen saat etkisini artıracak. Perşembe öğlen 58 kilo ve altı insanları yürürken zorlayabilir, dikkat..."
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Hava Forum'un paylaşımına esprili yanıtlar ise gecikmedi. Hep birlikte o yorumlara bir bakalım👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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