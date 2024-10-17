Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek! Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Başlayacağı Kentleri Sıraladı

Prof. Dr. Şen'in paylaşımları şöyle:

'Bugün ve hafta sonu kuzey İç ve doğu bölgeleri KIŞ şartlarını yaşayacak Sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlar

İstanbul aralıklı yağmurlu 16 C. izmir 23, Ankara 14 C.

Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Ağrı, Bitlis, Van ve Karadeniz bölgesinin sahil kesiminde yağışlar kuvvetli. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyden kuvvetli.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak ülke genelinde ortalamanın altına düşecek.'