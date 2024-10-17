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Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek! Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Başlayacağı Kentleri Sıraladı

Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek! Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Başlayacağı Kentleri Sıraladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 12:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Perşembe günü hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün 13 kente sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışının geleceği kentleri açıkladı.

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Geçen haftalarda ilkbahar sıcaklıklarını aratmayan havalar yerini bir anda kışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımladığı hava tahmin raporunda 13 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

Geçen haftalarda ilkbahar sıcaklıklarını aratmayan havalar yerini bir anda kışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımladığı hava tahmin raporunda 13 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle: Ağrı, Bitlis, Giresun, Rize, Trabzon, Van, Iğdır, Artvin, Diyarbakır, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman.

Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle: Ağrı, Bitlis, Giresun, Rize, Trabzon, Van, Iğdır, Artvin, Diyarbakır, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları 6-12 derece birden azalarak mevsim normalleri altına inecek.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları 6-12 derece birden azalarak mevsim normalleri altına inecek.

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise X hesabından kar yağışının olacağı kentleri sıraladı.

Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise X hesabından kar yağışının olacağı kentleri sıraladı.
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Şen'in paylaşımına göre bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlayacak.

Şen'in paylaşımına göre bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlayacak.
twitter.com

Prof. Dr. Şen'in paylaşımları şöyle:

'Bugün ve hafta sonu kuzey İç ve doğu bölgeleri KIŞ şartlarını yaşayacak Sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlar

İstanbul aralıklı yağmurlu 16 C. izmir 23, Ankara 14 C.

Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Ağrı, Bitlis, Van ve Karadeniz bölgesinin sahil kesiminde yağışlar kuvvetli. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyden kuvvetli. 

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak ülke genelinde ortalamanın altına düşecek.'

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