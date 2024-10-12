Kışlıkları Çıkartın Sıcaklık 10 Derece Düşecek! Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Başlayacağı Tarihi Verdi
Kışlıkları Çıkartın Sıcaklık 10 Derece Düşecek! Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Başlayacağı Tarihi Verdi
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı. Prof. Dr. Şen, 'Kışlıkları çıkartın, sobaları hazırlayın, sıcaklık 10 derece birden düşecek' dedi.
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Küresel ısınma, iklim krizi adeta mevsimleri ortadan kaldırdı. Ekim ayının ortasına geldik ama hâlâ yazdan kalma günler yaşıyoruz.
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Sokakta ise kafalar karışık... Bir yanda çizme ve mont giyenler bir yandan da tişört giyen insanları bir arada görmek mümnkün.
Kar yağışını geçtim vatandaş havaların bir nebze olsa ne zaman sonbahar havasına dönüşeceğini merak ediyor...
Tam "Kar sevenlerin gözü yaşlı" derken devreye meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen girdi. Prof. Dr. Şen, kar sevenlere müjdeli haber verdi.
Prof. Dr. Şen, önümüzdeki perşembe gününden itibaren sıcaklıkların önemli derecede düşeceğini belirtti.
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Bu paylaşım kar yağışı sevenleri sevindirirken havalar birkaç derece soğuduğu anda 'White Walkers'a (Ak Gezen) dönüşenleri üzecek cinsten... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz👇🏻
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