Meteoroloji Bugün İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı!
Meteoroloji Bugün İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ekim Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün İstanbul başta olmak üzere pek çok kent sağanak yağışa teslim olacak.
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Meteoroloji bugüne dair hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 12 Ekim Cumartesi günü Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.
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Meteorolojinin paylaşımına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağış saat 12.00'da başlayacak.
Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde etkili olacak yağış gün içerisinde kuvvetini artıracak. Yağışın 13 Ekim Pazar gününün ilk dakikalarına kadar kuvvetli bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece arası azalacak.
Marmara'ya kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar uyarısı.
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Sabah ve gece saatlerinde ise Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
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