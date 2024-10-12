Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Meteoroloji Bugün İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı!

Meteoroloji Bugün İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 08:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ekim Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün İstanbul başta olmak üzere pek çok kent sağanak yağışa teslim olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Meteoroloji bugüne dair hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 12 Ekim Cumartesi günü Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji bugüne dair hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 12 Ekim Cumartesi günü Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteorolojinin paylaşımına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağış saat 12.00'da başlayacak.

Meteorolojinin paylaşımına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağış saat 12.00'da başlayacak.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde etkili olacak yağış gün içerisinde kuvvetini artıracak. Yağışın 13 Ekim Pazar gününün ilk dakikalarına kadar kuvvetli bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde etkili olacak yağış gün içerisinde kuvvetini artıracak. Yağışın 13 Ekim Pazar gününün ilk dakikalarına kadar kuvvetli bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece arası azalacak.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece arası azalacak.

Marmara'ya kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar uyarısı.

Marmara'ya kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar uyarısı.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.  Doğu Anadolu'nun güneyinde ise öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkat olunması konusunda uyarıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sabah ve gece saatlerinde ise Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın