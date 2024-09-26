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Türkiye 1 Haftada İki Mevsim Yaşayacak! Pazara Kadar Yaz, Pazartesi Kış Başlıyor

Türkiye 1 Haftada İki Mevsim Yaşayacak! Pazara Kadar Yaz, Pazartesi Kış Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 15:29

Meteorolojinin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları 29 Eylül Pazar gününe kadar artarak devam edecek. Ancak Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik bir açıklama geldi. X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Şen, ülkenin 1 haftada iki mevsime ev sahipliği yapacağını belirterek pazartesi günü adeta kışa uyanacağımızı belirtti.

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Türkiye bu hafta adeta yazdan kalma günler yaşıyor. Bugün (26 Eylül Perşembe) ülke genelinde sıcaklık 30 derecede seyrederken Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40'a yaklaştı.

Türkiye bu hafta adeta yazdan kalma günler yaşıyor. Bugün (26 Eylül Perşembe) ülke genelinde sıcaklık 30 derecede seyrederken Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40'a yaklaştı.

Ekim ayına sayılı günler kala hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceği ve sonbahara ne zaman adım atacağımız merak ediliyor.

Ekim ayına sayılı günler kala hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceği ve sonbahara ne zaman adım atacağımız merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre bu sıcaklıklar önümüzdeki birkaç gün daha devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kritik açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre bu sıcaklıklar önümüzdeki birkaç gün daha devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kritik açıklama yaptı.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Türkiye'nin 1 hafta içinde iki mevsim yaşayacağını belirten Prof. Dr. Şen, "Pazara kadar yaz, pazartesi sonbahar. Pazartesi ve salı Marmara'ya dikkat" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Türkiye'nin 1 hafta içinde iki mevsim yaşayacağını belirten Prof. Dr. Şen, "Pazara kadar yaz, pazartesi sonbahar. Pazartesi ve salı Marmara'ya dikkat" dedi.
twitter.com

'Marmara ve İstanbulda bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denizinize girin pazartesi günü kışlıkları çıkartın montunuzu giyin.

Marmarada bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir. Önemli !!'

"Pazartesi Marmara'ya yağış geliyor."

"Pazartesi Marmara'ya yağış geliyor."

Prof. Dr. Şen, pazartesi günü Marmara için uyarılarda bulundu. 'Önemli uyarı' başlığıyla paylaşım yapan Şen, 'Pazartesi Marmaraya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul  Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir' ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Şen, Batı Karadeniz ve Ege Bölgesi için de uyarısını yineledi.

Prof. Dr. Şen, Batı Karadeniz ve Ege Bölgesi için de uyarısını yineledi.
twitter.com

'Pazartesi günü Batı karadeniz ve Ege bölgelerinde de  sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var.

Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarın etkili olmaz.'

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