Türkiye 1 Haftada İki Mevsim Yaşayacak! Pazara Kadar Yaz, Pazartesi Kış Başlıyor

'Pazartesi günü Batı karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var.

Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarın etkili olmaz.'