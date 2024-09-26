Türkiye 1 Haftada İki Mevsim Yaşayacak! Pazara Kadar Yaz, Pazartesi Kış Başlıyor
Türkiye 1 Haftada İki Mevsim Yaşayacak! Pazara Kadar Yaz, Pazartesi Kış Başlıyor
Meteorolojinin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları 29 Eylül Pazar gününe kadar artarak devam edecek. Ancak Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik bir açıklama geldi. X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Şen, ülkenin 1 haftada iki mevsime ev sahipliği yapacağını belirterek pazartesi günü adeta kışa uyanacağımızı belirtti.
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Türkiye bu hafta adeta yazdan kalma günler yaşıyor. Bugün (26 Eylül Perşembe) ülke genelinde sıcaklık 30 derecede seyrederken Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40'a yaklaştı.
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Ekim ayına sayılı günler kala hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceği ve sonbahara ne zaman adım atacağımız merak ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre bu sıcaklıklar önümüzdeki birkaç gün daha devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kritik açıklama yaptı.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Türkiye'nin 1 hafta içinde iki mevsim yaşayacağını belirten Prof. Dr. Şen, "Pazara kadar yaz, pazartesi sonbahar. Pazartesi ve salı Marmara'ya dikkat" dedi.
"Pazartesi Marmara'ya yağış geliyor."
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Prof. Dr. Şen, Batı Karadeniz ve Ege Bölgesi için de uyarısını yineledi.
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