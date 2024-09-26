O Kent Artık "Yeni İstanbul" Oldu: Ev Fiyatları Megakenti Solladı

Son yıllarda şahlanan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi ya da kiracı olmak hayal oldu. Ancak herkes İstanbul'daki konut fiyatlarının pahalılığından yakınırken megakent 'fahiş fiyat şampiyonluğunu' kaptırdı. Türkiye'den Sinem Eryılmaz imzalı habere göre Endeksa'nın ağustos ayı verileri Muğla'nın en pahalı konut fiyatlarıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

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