O Kent Artık "Yeni İstanbul" Oldu: Ev Fiyatları Megakenti Solladı
O Kent Artık "Yeni İstanbul" Oldu: Ev Fiyatları Megakenti Solladı
Son yıllarda şahlanan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi ya da kiracı olmak hayal oldu. Ancak herkes İstanbul'daki konut fiyatlarının pahalılığından yakınırken megakent 'fahiş fiyat şampiyonluğunu' kaptırdı. Türkiye'den Sinem Eryılmaz imzalı habere göre Endeksa'nın ağustos ayı verileri Muğla'nın en pahalı konut fiyatlarıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
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Son yıllarda Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında konut fiyatları geliyor.
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Ev almanın yanı sıra artık kiralık ev bulmak da hayal oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte kiralar adeta aldı başını gitti.
Ancak bir kentimiz var ki megakenti bile solladı…
Türkiye’den Sinem Eryılmaz’ın haberine göre Endeksa’nın ağustos ayı verileri konut fiyatlarının en çok arttığı ilin Muğla olduğunu gösterdi.
Sıralamada Bodrum, Göcek ve Datça gibi turist merkezlerinin etkisi oldukça büyük. Listede İstanbul ikinci sırada yer aldı.
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Muğla’da konut fiyatları ortalama metrekare fiyatı 61 bin 419 TL oldu. 100 metrekarelik ev ise 6 milyon lira civarında.
İkinci sırada yer alan İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 40 bin 741 TL oldu.
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"O kent" demek yerine eskiden adam gibi açık açık "Muğla İstanbul ev fiyatlarını solladı" yazılırdı bu sitede. Yıllar önce milliyet haberden bıkıp o yüzden ü... Devamını Gör