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Asgari Ücretlinin Ocak Zammı Kuruşu Kuruşuna Hesaplandı

Asgari Ücretlinin Ocak Zammı Kuruşu Kuruşuna Hesaplandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 11:17

Asgari ücretli temmuz ayında ara zam almamasından dolayı gözünü 2025 ocak zammına çevirdi. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, konuk olduğu A Haber’de asgari ücret zammına dair tahminini paylaştı.

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Ocak ayına kısa bir süre kala asgari ücretli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında toplanması beklenirken zam tahminleri gelmeye başladı.

Ocak ayına kısa bir süre kala asgari ücretli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında toplanması beklenirken zam tahminleri gelmeye başladı.

A Haber’e konuk olan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, Orta Vadeli Program’ın enflasyon tahminini yüzde 4.15 olarak revize etmesinin ardından tahminlerini paylaştı.

A Haber’e konuk olan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, Orta Vadeli Program’ın enflasyon tahminini yüzde 4.15 olarak revize etmesinin ardından tahminlerini paylaştı.

Erdem, OVP’nin revize ettiği orandan yola çıkarak 2025 asgari ücretin 24 bin 58 TL olacağını öngörüyor.

Erdem, OVP’nin revize ettiği orandan yola çıkarak 2025 asgari ücretin 24 bin 58 TL olacağını öngörüyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın anketine göre zam oranının yüzde 43.14 olması halinde net asgari ücret 24 bin 336 TL olacak.

Öte yandan Merkez Bankası’nın anketine göre zam oranının yüzde 43.14 olması halinde net asgari ücret 24 bin 336 TL olacak.

Anadolu Ajansı’nın anketinde yüzde 42.64 oranda bir zam gelirse asgari ücret 24 bin 251 lira olabilir.

Anadolu Ajansı’nın anketinde yüzde 42.64 oranda bir zam gelirse asgari ücret 24 bin 251 lira olabilir.

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