Tam da "Boğaz'da Yalı Arıyorum" Diyenler İçin Müjdeli Haber... Sahibinden 625 Milyon Liraya Satılık Yalı
Tam da "Boğaz'da Yalı Arıyorum" Diyenler İçin Müjdeli Haber... Sahibinden 625 Milyon Liraya Satılık Yalı
İstanbul Sarıyer'de Boğaz'a sıfır yalı satılığa çıkarıldı. Yalı için 625 milyon lira fiyat istendi.
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İstanbul Sarıyer Büyükdere'de bulunan bir yalı 625 milyon liradan satışa çıkarıldı.
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550 metrekarelik arazide bulunan yalı Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Kilisesi arasında yer alıyor.
4 katlı yalı 900 metrekare kullanım alanına sahip. Yalıda 11 oda 2 salon ve 5 banyo bulunuyor.
Boğaz'a sıfır yalının açık yüzme havuzu da bulunuyor. Rekor fiyat istenen yalı tarihi eser statüsünde bulunmuyor.
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