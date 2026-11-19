Yurt Dışında Öğrendiklerini Memleketine Taşıdı: Şimdi Ayda 400 Tonluk Üretim Yapıyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde, yıllarca yurt dışında çalışan bir ekip dev bir istiridye mantarı tesisi kurdu. Yaklaşık 4 yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından üretime geçen tesiste, kompost hazırlığında hiçbir kimyasal kullanılmıyor.
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Kaynak: İHA
Yurt dışında edinilen tarım ve hayvancılık tecrübesi, memleket Karabük'te mantar üretimine dönüştü.
Üç etapta tamamlanacak yatırımla aylık 400 ton üretim ve 50 kişiye varan istihdam hedefleniyor.
Kompost kendi reçetesiyle hazırlanıyor, nem ve oksijen düzeyi tam otomatik sistemle takip ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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