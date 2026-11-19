Arslan'ın aktardığına göre yatırım üç etap halinde ilerliyor. İlk etapla Karabük'ün talebi ve pazarın durumu ölçülecek, sonraki bölümler şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre devreye alınacak. Tüm etaplar bittiğinde aylık 400 ton üretime ulaşılması amaçlanıyor.

Şu an 10 kişinin çalıştığı tesiste istihdamın kademeli olarak 30-50 kişiye çıkarılması planlanıyor. İlerleyen aşamada ihracata yönelik hazırlık yapılması da gündemde. Arslan, önceliklerinin bölgede iş imkanı yaratmak, üretimi artırmak ve tarımsal faaliyetlere katkı sunmak olduğunu vurguladı.