Antalya'da düzenlenen COP31 sırasında Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile imza atan AtkinsRealis, Sinop'ta planlanan santralde CANDU reaktörlerinin kullanımı için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği (FEED) çalışmasına başlıyor. Taraflar Mart ayında bir mutabakat zaptı imzalamıştı, yeni anlaşma işi mühendislik aşamasına taşıyor.

Takvim şöyle: Fizibilite çalışması Mayıs 2027'ye kadar bitecek. Ön tasarım 2027 sonu ya da 2028'in ilk aylarında tamamlanacak, nihai teknoloji seçimi ise 2028'in ilk çeyreğinde hedefleniyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Kanada, Sinop için altı üniteli, toplam 4.500 megavatlık bir tesis öneriyor.

AtkinsRealis Nuclear Canada İcra Başkan Yardımcısı ve CANDU International Başkanı Gary Rose, finansman konusunda Kanada hükümetinin santral inşaatının en azından bir bölümünü karşılamaya dair kesin bir taahhüdü olduğunu söyledi. Yerel inşaat şirketlerinin öz sermaye katkısı ve ihracat kredi kuruluşları da masadaki seçenekler arasında.