Kanada ve Güney Kore Sinop İçin Yarışa Girdi: İkinci Nükleer Santralde Hangi Teklif Kabul Edilecek?
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Türkiye'nin Mersin'deki Akkuyu'dan sonra Sinop'a kurmayı planladığı ikinci nükleer santral için iki ülke öne çıktı. Kanadalı AtkinsRealis, CANDU reaktörleriyle altı ünitelik 4.500 megavatlık bir tesis önerirken, Güney Kore dört APR1400 reaktörlü bir santral üzerinde çalışıyor. Teknoloji seçimi için gözler 2027'ye ve 2028'in ilk aylarına çevrildi.
Kaynak: Cemal Emre Kurt / Türkiye Gazetesi
Kanada, altı üniteli 4.500 megavatlık CANDU santraliyle Sinop'a talip oluyor.
CANDU reaktörleri doğal uranyumla çalışıyor ve soğutucu olarak ağır su kullanıyor.
Güney Kore ise dört APR1400 reaktörlü santral için hem KEPCO hem de İhracat-İthalat Bankası ile masada.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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