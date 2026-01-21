Dünyanın En Büyük Nükleer Santrali Japonya Tarafından Hayata Geçiriliyor

AA'nın Japon kaynaklardan aktardığına göre, Niigata vilayetinde bulunan ve yedi reaktöre sahip olan Kashiwazaki-Kariwa tesisi, Fukushima Daiichi nükleer santralindeki tsunami kaynaklı kazanın ardından faaliyete kapatılmıştı. Bu santral, Çarşamba günü yeniden faaliyete alındı. Santralin Japon işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), bugün son onayın alınmasının ardından reaktörün devreye sokulacağını açıklamıştı.

Kashiwazaki-Kariwa, yedi reaktörlü yapısıyla dünyanın en yüksek kurulu gücüne sahip nükleer tesisi konumunda. Ancak bugün yalnızca bir reaktör yeniden faaliyete geçirilecek. Santral, 2011’de büyük deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Nükleer Santrali'nde üç reaktörün erimesine yol açan felaket sonrasında devre dışı bırakılmıştı.

Bu işlemin ardından, Fukuşima kazasından bu yana Japonya'nın faal durumdaki 33 nükleer reaktöründen 15. reaktör de yeniden çalıştırılmış oldu. Hükümet, nükleer enerjinin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Fakat bölgede yaşayan vatandaşlar, nükleer santral konusunda fikir ayrılığına düştü. 73 yaşındaki bölge sakini Yumiko Abe, “Tokyo’nun elektriği burada üretiliyor, peki neden riski biz alıyoruz? Bunun hiçbir mantığı yok.” açıklamasında bulundu. Eylül ayında yapılan bir ankette, bölge halkının yaklaşık yüzde 60’ı santralin yeniden açılmasına karşı çıktığı görülmüştü.