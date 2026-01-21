onedio
Kar Kalınlığı Metreleri Aştı! Kar Altında Kalan Evlerine Tünel Açarak Ulaştılar

Kar Kalınlığı Metreleri Aştı! Kar Altında Kalan Evlerine Tünel Açarak Ulaştılar

Dilara Şimşek
21.01.2026 - 16:34

Van’ın Çatak ilçesinde evler kar altında kaldı. Kar kalınlığı metreleri aşınca vatandaşlar çareyi tünel açmakta buldu. İlçeye bağlı köylerde yaşayanlar evlerine karda tünel açarak ulaştı.

Kar kalınlığı metreleri aştı. Kar altında kalan evlerine tünel açarak ulaşıyorlar.

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde hayat durma noktasına geldi. İlçeye bağlı köylerde kar boyu aştı. Vatandaşların evi kar altında kalırken kardan tüneller yaptılar. Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

