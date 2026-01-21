Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti koridorunda şaşırtan kişi: "Bu son zamanlarda var mıydı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin bulunduğu alandan geçti. Erdoğan, bu esnada karşısında Murat Yetkin'i görünce oldukça şaşırdı. Yetkin'i gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındakilere dönerek 'Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?' dedi.

Bir kişi 'Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak' diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu sözlere 'Bak, bak, bak. Doğru söylüyor' dediği duyuldu.