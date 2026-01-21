onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Parti Koridorunda Şaşırtan Kişi: "Bu Son Zamanlarda Var mıydı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Parti Koridorunda Şaşırtan Kişi: "Bu Son Zamanlarda Var mıydı?"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.01.2026 - 16:11

İçerik Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından gazetecilerin bulunduğu alandan geçen Erdoğan, gazeteci Murat Yetkin'i karşısında görünce oldukça şaşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?” dedi. O anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti koridorunda şaşırtan kişi: "Bu son zamanlarda var mıydı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti koridorunda şaşırtan kişi: "Bu son zamanlarda var mıydı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin bulunduğu alandan geçti. Erdoğan, bu esnada karşısında Murat Yetkin'i görünce oldukça şaşırdı. Yetkin'i gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındakilere dönerek 'Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?' dedi. 

Bir kişi 'Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak' diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu sözlere 'Bak, bak, bak. Doğru söylüyor' dediği duyuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın