Yakalama Kararı Çıkarılan Esat Yontunç'tan İlk Açıklama

Yakalama Kararı Çıkarılan Esat Yontunç’tan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.01.2026 - 15:21

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olan Yontunç, açıklama yaptı.

Esat Yontunç hakkında yakalama kararı.

Esat Yontunç hakkında yakalama kararı.

Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç’un yurt dışında olduğu öğrenildi. 

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi Moda Koleji’nde okuyan Yontunç, İstanbul Üniversitesi’nde Antropoloji bölümünden mezun oldu.

Acun Firar’da programını hazırlayan Esat Yontunç, 2003 yılında Acun Medya’yı kurdu. Esat Yontunç, 2004 yılından itibaren Acun Medya’da genel koordinatör görevini sürdürüyor.

Esat Yontunç'tan ilk açıklama geldi.

Esat Yontunç'tan ilk açıklama geldi.

Esat Yontunç, yakalama kararına dair açıklama yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yontunç, 'Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
