TEMU’nun Türkiye Ofisine Baskın Düzenlendi: Bilgisayarlara El Konuldu

İsmail Kahraman
21.01.2026 - 15:11

Merkezi Çin’de bulunan dünyaca ünlü alışveriş platformu TEMU’nun Türkiye ofisine Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu yetkilileri tarafından baskın düzenlendi. Baskında şirkete ait bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. TEMU yetkilisi yaptığı açıklamada, “Türk yetkililerle tam iş birliği içinde olacağız” dedi.

TEMU, 30 euro olan yurt dışı alışveriş limitinin kaldırılmasının ardından sık sık gündeme geliyordu.

Reuters’in aktardığına göre, TEMU’nun Türkiye ofisine yetkililer tarafından baskın düzenlendi.

TEMU sözcüsü, denetim kapsamında ofiste arama yapıldığını, dizüstü bilgisayarlar ve diğer bilgisayarlara el konulduğunu söyledi.

Şirket sözcüsü, “Türk yetkililerle tam iş birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

