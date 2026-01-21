TEMU’nun Türkiye Ofisine Baskın Düzenlendi: Bilgisayarlara El Konuldu
Merkezi Çin’de bulunan dünyaca ünlü alışveriş platformu TEMU’nun Türkiye ofisine Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu yetkilileri tarafından baskın düzenlendi. Baskında şirkete ait bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. TEMU yetkilisi yaptığı açıklamada, “Türk yetkililerle tam iş birliği içinde olacağız” dedi.
TEMU, 30 euro olan yurt dışı alışveriş limitinin kaldırılmasının ardından sık sık gündeme geliyordu.
