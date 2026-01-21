Bursa’da Toplu Ulaşıma Gelen Zam Sonrasında Tek Geçiş Bilet 40 Lira Oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla, kent genelinde kullanılan toplu taşıma ücretlerine yüzde 15 oranında zam geldi. Yapılan zamla birlikte tek biniş ücreti 5 lira artarak 35 liradan 40 liraya yükseldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonlarının, ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporu değerlendirildi.
