Bursa’da Toplu Ulaşıma Gelen Zam Sonrasında Tek Geçiş Bilet 40 Lira Oldu

Raporda yer alan toplu ulaşıma yüzde 15 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre toplu ulaşıma yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zam sonrası yeni tarifeyle tek biniş ücreti 5 TL artarak 35 TL’den 40 TL’ye yükseldi.

Ayrıca mecliste, Ulaşım Komisyonu’nun Osmangazi ilçesinde Orhan Bey Mahallesi 6. Uçak Sokak’ta yer alan ve Tarihi Belediye Binası’nın altındaki meydana “Zehra Budunç Meydanı” isminin verilmesi ile ilgili raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği konulara da açıklık getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, su faturalarıyla ilgili yorumlarda niyet okuma algısı olduğunu dile getirdi. Merkezi hükümetin elektrik faturalarında uyguladığı sübvansiyon işlemini Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de su faturalarında uyguladığını vurgulayan Başkanvekili Gazioğlu, “Bizler de çok farklı bir şey yapmıyoruz. Artışlar hiçbirimizin keyfiyetinden olmuyor. Enflasyon hepimizi zorluyor. BUSKİ’nin temel girdi maliyetleri o gün için yüzde 150 artıyordu. Bugün yüzde 200’lere dayanmış durumda. Sadece boru maliyetlerinden bahsediyorum. BUSKİ’yi hep birlikte ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.” dedi.