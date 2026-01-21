Ankara Adliyesi'ndeki Adli Emanette 1926 Yılına Ait Defter Bulundu

Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri’ne ilişkin konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin, 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi.” bilgisini verdi.

Defterin bir asırlık olduğuna işaret eden Demir, “Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.