Ankara Adliyesi'ndeki Adli Emanette 1926 Yılına Ait Defter Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2026 - 13:15

Ankara Adliyesi’ndeki adli emanet deposunda yürütülen tasnif çalışmalarında, tarihi eser değerinde bir defter ortaya çıktı. 1926 yılına ait olduğu tespit edilen ve Osmanlı ve Latin alfabeleriyle yazılmış Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi’ndeki tarihi eser niteliğindeki defter ile ilgili açıklamada bulundu.

“Cumhuriyetin erken dönem adli uygulamalarına ışık tutacak” nitelikteki, Osmanlı ve Latin alfabeleriyle yazılmış defter gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenen defterin “tarihi eser niteliği taşıdığı” tespit edildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Adli emanet arşivi açısından önemli bir kurum hafızası niteliği taşıyan defter, hem hukuki hem de tarihsel değer taşıyor.

1 asırlık defter gelecek nesillere aktarılacak

Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri’ne ilişkin konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin, 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi.” bilgisini verdi.

Defterin bir asırlık olduğuna işaret eden Demir, “Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
