Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükselten kanun teklifi TBMM’de görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşıyla ilgili mesajlar verdi. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, en düşük emekli maaşıyla ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşı için gözler TBMM'ye çevrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşıyla ilgili konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın