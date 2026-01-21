Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması

En düşük emekli maaşı Aralık 2025 enflasyon verileriyle 18 bin 993 lira olarak hesaplandı. Geçen sene 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi talep edildi. Emeklilerden talep artınca hükümet, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için adım attı. 20 bin lira rakamı için TBMM'ye teklif sunuldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için verilen teklif TBMM Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklifin yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştığı takdirde en düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak.