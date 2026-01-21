onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.01.2026 - 13:03

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükselten kanun teklifi TBMM’de görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşıyla ilgili mesajlar verdi. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, en düşük emekli maaşıyla ilgili konuştu.

En düşük emekli maaşı için gözler TBMM'ye çevrildi.

En düşük emekli maaşı Aralık 2025 enflasyon verileriyle 18 bin 993 lira olarak hesaplandı. Geçen sene 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi talep edildi. Emeklilerden talep artınca hükümet, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için adım attı. 20 bin lira rakamı için TBMM'ye teklif sunuldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için verilen teklif TBMM Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklifin yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştığı takdirde en düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşıyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. En düşük emekli maaşlarına değinen Erdoğan, 'En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3.319 lira artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak.'

