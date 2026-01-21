Dev Banka Altın ve Gümüşün En Güçlü Rakibini Açıkladı! 'Yeni Altın' O Olacak
2024 yılından bu yana yükselişini sürdüren gümüş, geçen senenin en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gümüş, gösterdiği performansla altının en güçlü rakibi ilan edilidi. Dünyanın önde gelen dev bankası Morgan Stanley, altın ve gümüşün en güçlü rakibini duyurdu. Morgan Stanley, bakırın 'yeni altın' olacağını ilan etti. Dev bankaya göre bakıra olan talep artacak.
Bakır fiyatları yükselişini sürdürüyor.
