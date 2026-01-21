Dev banka altın ve gümüşün en güçlü rakibini açıkladı: 'Yeni altın' o olacak.

Yatırımcı, uzun vadede yüksek kazanç elde etmek için değerli metalleri araştırıyor. En çok yatırım yapılan değerli metalin başında altın geliyor. Altının ardından gümüş, fiyatlarıyla 2025 senesinin en çok konuşulanı oldu. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ederken yatırım sepetine eklenecek alternatifler de araştırılmaya başlandı.

Bu alternatiflerden biri de bakır oldu. 2026 yılıyla birlikte yükselişe geçen bakır fiyatları dalga seyrini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleri piyasaları alt üst etti. Piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcılar emtia piyasasına yöneldi. Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11.15 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazanarak ton başına 12 bin 965 dolardan işlem gördü.