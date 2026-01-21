onedio
Dev Banka Altın ve Gümüşün En Güçlü Rakibini Açıkladı! 'Yeni Altın' O Olacak

Dev Banka Altın ve Gümüşün En Güçlü Rakibini Açıkladı! 'Yeni Altın' O Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.01.2026 - 12:44

2024 yılından bu yana yükselişini sürdüren gümüş, geçen senenin en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gümüş, gösterdiği performansla altının en güçlü rakibi ilan edilidi. Dünyanın önde gelen dev bankası Morgan Stanley, altın ve gümüşün en güçlü rakibini duyurdu. Morgan Stanley, bakırın 'yeni altın' olacağını ilan etti. Dev bankaya göre bakıra olan talep artacak.

Bakır fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Bakır fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcı, uzun vadede yüksek kazanç elde etmek için değerli metalleri araştırıyor. En çok yatırım yapılan değerli metalin başında altın geliyor. Altının ardından gümüş, fiyatlarıyla 2025 senesinin en çok konuşulanı oldu. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ederken yatırım sepetine eklenecek alternatifler de araştırılmaya başlandı.

Bu alternatiflerden biri de bakır oldu. 2026 yılıyla birlikte yükselişe geçen bakır fiyatları dalga seyrini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleri piyasaları alt üst etti. Piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcılar emtia piyasasına yöneldi. Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11.15 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazanarak ton başına 12 bin 965 dolardan işlem gördü.

Dev banka altın ve gümüşün en güçlü rakibini açıkladı: 'Yeni altın' o olacak.

Dev banka altın ve gümüşün en güçlü rakibini açıkladı: 'Yeni altın' o olacak.

Dünyanın önde gelen dev yatırım bankası Morgan Stanley, altın ve gümüşün en güçlü rakibini açıkladı. 'Yeni altın'ın bakır olacağını vurgulayan Morgan Stanley, piyasaya dair bir rapor yayımladı. Raporda 2026 yılında yaşanacak dijital dönüşüme dikkat çekildi; enerji yatırımlarının bazı değerli metallere talebi artıracağı belirtildi.

Dev banka, altın ve gümüşte fiyatların doygunluk seviyesine ulaşacağını vurguladı. Rapora göre yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla veri merkezi yatırımları artacak. Elektrikli araçlar için altyapılar bakıra olan talebi hızla yükseltecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
