Yargıtay’dan Emsal Karar: İş Yerinde Üşüyen Tazminat Alabilir!

Çalışan, iş yerindeki ısınma problemini sık sık yönetime dile getirse de bir karşılık alamadı. Bu durum karşısında istifa etmek zorunda kalan işçi konuyu mahkeme taşıdı. İş yeri yönetimi “Kendi isteğinle çıktın, tazminat alamazsın” derken mahkeme, işçiyi haklı buldu.

Yargıtay ise ekonomik büyümenin işçinin beden bütünlüğü pahasına elde edilmeyeceğinin altını çizdi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, söz konusu kararı “Bu ifadeyle Yargıtay; bir iş yerinin sadece ‘üretim yapılan bir yer’ değil, aynı zamanda ‘insanca yaşanılan bir ortam’ olması gerektiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Yargıtay, işçiye kıdem tazminatı verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır” dedi.