Yargıtay’dan Emsal Karar: İş Yerinde Üşüyen Tazminat Alabilir!
İş yerinde üşüyor musunuz? Yargıtay bu konuyla ilgili emsal karara imza attı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, yetersiz ısınan iş yeri ve Yargıtay’ın kararını anlattı. Karakaş, iş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle hasta olan işçi için verileren kararı, “Çalışma hayatında dönüm noktası” olarak nitelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş yerinde üşüyenler dikkat. Bir çalışan yeterli ısınma koşulu olmayan ofisi mahkemeye verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay'dan emsal karar: Üşüyen işçiyi haklı buldu, kıdem tazminatı verilmesine karar verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın