onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay’dan Emsal Karar: İş Yerinde Üşüyen Tazminat Alabilir!

Yargıtay’dan Emsal Karar: İş Yerinde Üşüyen Tazminat Alabilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.01.2026 - 11:29

İş yerinde üşüyor musunuz? Yargıtay bu konuyla ilgili emsal karara imza attı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, yetersiz ısınan iş yeri ve Yargıtay’ın kararını anlattı. Karakaş, iş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle hasta olan işçi için verileren kararı, “Çalışma hayatında dönüm noktası” olarak nitelendirdi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş yerinde üşüyenler dikkat. Bir çalışan yeterli ısınma koşulu olmayan ofisi mahkemeye verdi.

İş yerinde üşüyenler dikkat. Bir çalışan yeterli ısınma koşulu olmayan ofisi mahkemeye verdi.

Kış mevsimi yaşanırken pek çok ofiste yeterli ısınma koşulları bulunmuyor. Çalışanın performansını olumsuz etkileyen bu durum mahkemeye taşındı. Bir iş yerinde yönetici vekili olarak çalışan kişi, yetersiz ısınma durumunu mahkemeye taşıdı. Dava dosyasında iş yerinde merkezi ısıtma sistemi olmadığı vurgulanırken çalışanların kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığı belirtildi. Çalışanların kat kat giyindiğine de dikkat çekilirken tüm mesainin böyle devam ettiği belirtildi.

Yargıtay'dan emsal karar: Üşüyen işçiyi haklı buldu, kıdem tazminatı verilmesine karar verdi.

Yargıtay'dan emsal karar: Üşüyen işçiyi haklı buldu, kıdem tazminatı verilmesine karar verdi.

Çalışan, iş yerindeki ısınma problemini sık sık yönetime dile getirse de bir karşılık alamadı. Bu durum karşısında istifa etmek zorunda kalan işçi konuyu mahkeme taşıdı. İş yeri yönetimi “Kendi isteğinle çıktın, tazminat alamazsın” derken mahkeme, işçiyi haklı buldu. 

Yargıtay ise ekonomik büyümenin işçinin beden bütünlüğü pahasına elde edilmeyeceğinin altını çizdi. 

SGK Uzmanı İsa Karakaş, söz konusu kararı “Bu ifadeyle Yargıtay; bir iş yerinin sadece ‘üretim yapılan bir yer’ değil, aynı zamanda ‘insanca yaşanılan bir ortam’ olması gerektiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Yargıtay, işçiye kıdem tazminatı verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın