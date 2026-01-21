onedio
Veliler Özel Okul Fiyatlarını Karşılamak İçin Evlerini ve Arabalarını Satıyor

Veliler Özel Okul Fiyatlarını Karşılamak İçin Evlerini ve Arabalarını Satıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2026 - 10:33

İstanbul’da bazı özel okulların yıllık fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, bazı öğrenci velilerinin çocuklarının özel okul masraflarını karşılamak için ev veya arabalarını sattığını, bankalardan kredi çektiğini söyledi. Fiyatlarında fahiş zam yapmayan bazı özel okulların ise masrafları azaltmak için öğretmen maaşlarından kısıntıya gittiği iddia edildi.

Kaynak: Beyzanur Özer / NTV

Türkiye'de özel okullarda yeni dönem ücretleri tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye’de özel okullarda yeni dönem ücretleri tartışılmaya devam ediyor.

NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, İstanbul’da yıllık 500 bin liradan başlayan okul fiyatları 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Üstelik bu fiyatlara yemek, kırtasiye ve kıyafet ücretleri de dahil edilmiyor.

Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, insanların evlerini ve arabalarını satıp kredi çektiklerini dile getirdi.

Birikimlerini satan insanların bu sürecin içine girdiğini belirten Soğuk, “Birçok veli de çocuğunu özel okullardan alıp devlet okullarına veriyor. Devlet okullarının alternatifsiz olması gerekiyor.” diye konuştu.

Okullar masraf azaltmak için öğretmen maaşlarından kısıyor

Okullar masraf azaltmak için öğretmen maaşlarından kısıyor

Zam nedeniyle öğrencilerini kaybetmek istemeyen özel okulların hedefinde ise öğretmenler var. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, okul fiyatlarının artırılmadığı ya da düşük oranda artırıldığı durumlarda da özel okulların kâr edebilmek için öğretmen maaşlarından kısıntıya gittiğini anlattı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
