Veliler Özel Okul Fiyatlarını Karşılamak İçin Evlerini ve Arabalarını Satıyor
İstanbul’da bazı özel okulların yıllık fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, bazı öğrenci velilerinin çocuklarının özel okul masraflarını karşılamak için ev veya arabalarını sattığını, bankalardan kredi çektiğini söyledi. Fiyatlarında fahiş zam yapmayan bazı özel okulların ise masrafları azaltmak için öğretmen maaşlarından kısıntıya gittiği iddia edildi.
Kaynak: Beyzanur Özer / NTV
Türkiye’de özel okullarda yeni dönem ücretleri tartışılmaya devam ediyor.
Okullar masraf azaltmak için öğretmen maaşlarından kısıyor
