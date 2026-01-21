Veliler Özel Okul Fiyatlarını Karşılamak İçin Evlerini ve Arabalarını Satıyor

NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, İstanbul’da yıllık 500 bin liradan başlayan okul fiyatları 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Üstelik bu fiyatlara yemek, kırtasiye ve kıyafet ücretleri de dahil edilmiyor.

Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, insanların evlerini ve arabalarını satıp kredi çektiklerini dile getirdi.

Birikimlerini satan insanların bu sürecin içine girdiğini belirten Soğuk, “Birçok veli de çocuğunu özel okullardan alıp devlet okullarına veriyor. Devlet okullarının alternatifsiz olması gerekiyor.” diye konuştu.