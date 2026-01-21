Dünyayı Şoke Eden İflas İddiası: Yapay Zeka ChatGPT’nin Yaratıcısı Olan OpenAI İflas Edebilir

Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarından The New York Times tarafından yayımlanan çarpıcı bir analiz, yapay zeka dünyasının en popüler şirketi OpenAI’ın geleceği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu. Hazırlanan raporda, şirketin yatırım ve altyapı giderlerinin kontrolsüz bir şekilde arttığına dikkat çekilerek, önümüzdeki bir buçuk yılın şirket için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Analize göre, mevcut harcama temposunun sürdürülebilir olmadığı ve şirketin yakın gelecekte ciddi bir nakit darboğazıyla, hatta iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Sektördeki teknolojik yarışın maliyeti her geçen gün ağırlaşıyor. Daha gelişmiş yapay zeka modelleri eğitmek, devasa boyutta hesaplama gücü ve sürekli yenilenen bir altyapı gerektiriyor. Bu durum, sektör oyuncularını on milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya zorlarken, harcanan paranın geri dönüşü ise kısa vadede mümkün görünmüyor. Pek çok uzman, bu yatırımların kara dönüşmesinin yıllar alacağı görüşünde birleşiyor. Ancak OpenAI’ın durumu, rakiplerine kıyasla daha kırılgan bir yapıda seyrediyor.