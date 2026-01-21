Dünyayı Şoke Eden İflas İddiası: Yapay Zeka ChatGPT’nin Yaratıcısı Olan OpenAI İflas Edebilir
Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, mali bir krizin eşiğinde olabilir. Yayımlanan son analizlere göre, şirketin devasa altyapı harcamaları mevcut gelirleriyle örtüşmüyor. Bu dengesizliğin 18 ay içinde ciddi bir nakit krizine, hatta şirketin iflasına veya satışına yol açabileceği konuşuluyor.
Kaynak: NY Times
Yapay zeka devlerinden Open AI’ın yakın gelecekte iflas edebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Google ve Meta gibi teknoloji devleri, arama motoru veya sosyal medya gibi oturmuş ana iş kollarından elde ettikleri düzenli ve yüksek gelirlerle yapay zeka maceralarını finanse edebiliyor.
Olası senaryolar arasında, şirketin nakdinin tamamen tükenmesi durumunda Microsoft veya Amazon gibi nakit zengini bir teknoloji devi tarafından satın alınması da bulunuyor.
