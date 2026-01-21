onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyayı Şoke Eden İflas İddiası: Yapay Zeka ChatGPT’nin Yaratıcısı Olan OpenAI İflas Edebilir

Dünyayı Şoke Eden İflas İddiası: Yapay Zeka ChatGPT’nin Yaratıcısı Olan OpenAI İflas Edebilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2026 - 07:43

Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, mali bir krizin eşiğinde olabilir. Yayımlanan son analizlere göre, şirketin devasa altyapı harcamaları mevcut gelirleriyle örtüşmüyor. Bu dengesizliğin 18 ay içinde ciddi bir nakit krizine, hatta şirketin iflasına veya satışına yol açabileceği konuşuluyor.

Kaynak: NY Times

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka devlerinden Open AI’ın yakın gelecekte iflas edebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yapay zeka devlerinden Open AI’ın yakın gelecekte iflas edebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarından The New York Times tarafından yayımlanan çarpıcı bir analiz, yapay zeka dünyasının en popüler şirketi OpenAI’ın geleceği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu. Hazırlanan raporda, şirketin yatırım ve altyapı giderlerinin kontrolsüz bir şekilde arttığına dikkat çekilerek, önümüzdeki bir buçuk yılın şirket için hayati önem taşıdığı vurgulandı. 

Analize göre, mevcut harcama temposunun sürdürülebilir olmadığı ve şirketin yakın gelecekte ciddi bir nakit darboğazıyla, hatta iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Sektördeki teknolojik yarışın maliyeti her geçen gün ağırlaşıyor. Daha gelişmiş yapay zeka modelleri eğitmek, devasa boyutta hesaplama gücü ve sürekli yenilenen bir altyapı gerektiriyor. Bu durum, sektör oyuncularını on milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya zorlarken, harcanan paranın geri dönüşü ise kısa vadede mümkün görünmüyor. Pek çok uzman, bu yatırımların kara dönüşmesinin yıllar alacağı görüşünde birleşiyor. Ancak OpenAI’ın durumu, rakiplerine kıyasla daha kırılgan bir yapıda seyrediyor.

Google ve Meta gibi teknoloji devleri, arama motoru veya sosyal medya gibi oturmuş ana iş kollarından elde ettikleri düzenli ve yüksek gelirlerle yapay zeka maceralarını finanse edebiliyor.

Google ve Meta gibi teknoloji devleri, arama motoru veya sosyal medya gibi oturmuş ana iş kollarından elde ettikleri düzenli ve yüksek gelirlerle yapay zeka maceralarını finanse edebiliyor.

OpenAI cephesinde ise işler farklı; şirketin elinde bu denli büyük bir finansal gücü sürekli kılabilecek, köklü bir gelir modeli bulunmuyor. Buna rağmen şirketin on yılın sonuna kadar 1 trilyon doları aşan bir harcama taahhüdüne girdiği biliniyor. Özellikle kullanıcıların ChatGPT abonelikleri için ödeme yapmaya çok istekli olmaması, gelir artışını sınırlayan en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Şirketin yeni gelir kapıları arayışına girmesi ise henüz çok yeni bir gelişme.

Council on Foreign Relations Kıdemli Üyesi Sebastian Mallaby, şirketin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken karamsar bir tablo çiziyor. Mallaby’ye göre, harcama muslukları bu hızla açık kalmaya devam ederse OpenAI’ın parası 18 ay içinde suyunu çekebilir. Rakiplerinin aksine finansal esnekliğe sahip olmayan şirketin, özel sektör tarihinin en yüksek fonlamalarından birini almasına rağmen 'nakit kanaması'nı durduramadığı ifade ediliyor. Sadece 2025 yılı için öngörülen harcama tutarının 8 milyar doları aşması bekleniyor. Mallaby, şirketin vaatlerini ertelemesi veya ödemeleri hisse senediyle yapması durumunda bile hayatta kalabilmek için devasa boyutlarda taze paraya ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

Olası senaryolar arasında, şirketin nakdinin tamamen tükenmesi durumunda Microsoft veya Amazon gibi nakit zengini bir teknoloji devi tarafından satın alınması da bulunuyor.

Olası senaryolar arasında, şirketin nakdinin tamamen tükenmesi durumunda Microsoft veya Amazon gibi nakit zengini bir teknoloji devi tarafından satın alınması da bulunuyor.

Ancak uzmanlar önemli bir ayrımın altını çiziyor: OpenAI’ın yaşayacağı olası bir finansal çöküş, yapay zeka teknolojisinin başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Bu durum, teknolojinin kendisinden ziyade, onu geliştiren en popüler aktörün ticari başarısızlığı olarak yorumlanıyor. Artan rekabet ve finansman baskısı göz önüne alındığında, 2026 yılı OpenAI için 'tamam mı devam mı' kararının verileceği kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın