Son 20 Yılın En Büyük Radyasyon Fırtınası: Güneş’te Patlama Oldu; Telefonlar Kapanabilir, İnternet Kesilebilir
Güneş yüzeyindeki dev patlamanın ardından son 20 yılın en şiddetli radyasyon dalgası Dünya atmosferine ulaştı. S4 seviyesindeki bu nadir fırtına, kutup ışıklarını sürpriz bölgelere taşırken, küresel konumlama sistemlerinde ve uydu iletişiminde geçici kesintilere yol açabilir.
Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli bir patlamanın ardından gezegenimiz, son yirmi yılın en yoğun radyasyon fırtınasıyla karşı karşıya kaldı.
