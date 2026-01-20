Son 20 Yılın En Büyük Radyasyon Fırtınası: Güneş’te Patlama Oldu; Telefonlar Kapanabilir, İnternet Kesilebilir

Uzmanlar, Ekim 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olan S4 kategorisindeki bu olayın etkilerinin Dünya atmosferine ulaşmaya başladığını duyurdu. Fırtınanın şiddeti nedeniyle özellikle Salı sabahı erken saatlerde gökyüzünde sıra dışı manzaraların oluşabileceği belirtiliyor.

Bu güçlü doğa olayı, bir yandan gökyüzünde görsel bir şölen sunma potansiyeli taşırken diğer yandan teknolojik altyapıyı tehdit ediyor. Normalde sadece kutup dairelerinde görülen kuzey ışıklarının, fırtınanın manyetik etkisiyle çok daha güney enlemlerde ve alışılmadık bölgelerde izlenebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu görsel şölenin teknolojik bir bedeli de olabilir; yer tabanlı konumlama sistemleri (GPS), navigasyon cihazları ve uydu tabanlı iletişim ağlarında geçici kopmaların veya sinyal kayıplarının yaşanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi, durumun ciddiyetini vurgulayarak sosyal medya üzerinden bir uyarı yayınladı. Yetkililer, yaşanan durumu 'son 20 yılı aşkın süredeki en büyük olay' olarak nitelendirirken, etkilerin büyük ölçüde havacılık sektörü, uzay uçuşları ve uydu operasyonları üzerinde hissedileceğini ifade etti. Olası risklere karşı havayolu şirketleri, enerji dağıtım şirketleri ve aralarında NASA ile Federal Havacılık İdaresi'nin de bulunduğu ilgili kurumların tamamına acil durum bilgilendirmesi yapıldı.

Radyasyon seviyesindeki bu ani ve sert artış, Dünya yörüngesinde görev yapan astronotlar için de ekstra güvenlik prosedürlerini gündeme getirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebatın, maruz kalınan radyasyon dozunu en aza indirmek adına istasyonun daha kalın zırhlı ve korunaklı bölümlerine geçebileceği belirtildi. Benzer bir önlem, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan jeomanyetik fırtına sırasında da uygulanmıştı.