onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son 20 Yılın En Büyük Radyasyon Fırtınası: Güneş’te Patlama Oldu; Telefonlar Kapanabilir, İnternet Kesilebilir

Son 20 Yılın En Büyük Radyasyon Fırtınası: Güneş’te Patlama Oldu; Telefonlar Kapanabilir, İnternet Kesilebilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2026 - 09:41 Son Güncelleme: 20.01.2026 - 09:52

Güneş yüzeyindeki dev patlamanın ardından son 20 yılın en şiddetli radyasyon dalgası Dünya atmosferine ulaştı. S4 seviyesindeki bu nadir fırtına, kutup ışıklarını sürpriz bölgelere taşırken, küresel konumlama sistemlerinde ve uydu iletişiminde geçici kesintilere yol açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli bir patlamanın ardından gezegenimiz, son yirmi yılın en yoğun radyasyon fırtınasıyla karşı karşıya kaldı.

Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli bir patlamanın ardından gezegenimiz, son yirmi yılın en yoğun radyasyon fırtınasıyla karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar, Ekim 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olan S4 kategorisindeki bu olayın etkilerinin Dünya atmosferine ulaşmaya başladığını duyurdu. Fırtınanın şiddeti nedeniyle özellikle Salı sabahı erken saatlerde gökyüzünde sıra dışı manzaraların oluşabileceği belirtiliyor.

Bu güçlü doğa olayı, bir yandan gökyüzünde görsel bir şölen sunma potansiyeli taşırken diğer yandan teknolojik altyapıyı tehdit ediyor. Normalde sadece kutup dairelerinde görülen kuzey ışıklarının, fırtınanın manyetik etkisiyle çok daha güney enlemlerde ve alışılmadık bölgelerde izlenebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu görsel şölenin teknolojik bir bedeli de olabilir; yer tabanlı konumlama sistemleri (GPS), navigasyon cihazları ve uydu tabanlı iletişim ağlarında geçici kopmaların veya sinyal kayıplarının yaşanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi, durumun ciddiyetini vurgulayarak sosyal medya üzerinden bir uyarı yayınladı. Yetkililer, yaşanan durumu 'son 20 yılı aşkın süredeki en büyük olay' olarak nitelendirirken, etkilerin büyük ölçüde havacılık sektörü, uzay uçuşları ve uydu operasyonları üzerinde hissedileceğini ifade etti. Olası risklere karşı havayolu şirketleri, enerji dağıtım şirketleri ve aralarında NASA ile Federal Havacılık İdaresi'nin de bulunduğu ilgili kurumların tamamına acil durum bilgilendirmesi yapıldı.

Radyasyon seviyesindeki bu ani ve sert artış, Dünya yörüngesinde görev yapan astronotlar için de ekstra güvenlik prosedürlerini gündeme getirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebatın, maruz kalınan radyasyon dozunu en aza indirmek adına istasyonun daha kalın zırhlı ve korunaklı bölümlerine geçebileceği belirtildi. Benzer bir önlem, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan jeomanyetik fırtına sırasında da uygulanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın