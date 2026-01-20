Konut Piyasasında Yeni Dönem 1 Mayıs’ta Başlıyor: İkinci El Araba Satışı Örnek Oldu!
Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz satışlarında 1 Mayıs'tan itibaren zorunlu uygulanması planlanan 'Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin, 'Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak' dedi.
Ev satışında 1 Mayıs'tan itibaren Güvenli Ödeme Sistemi başlıyor!
