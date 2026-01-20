TÜİK’e Haciz Gelebilir! "Zamları Nereye Sakladınız" Davasında Ters Köşe
Enflasyon verileri nedeniyle en büyük eleştirilerin odağındaki kurum olan TÜİK, açtığı tazminat davasını kaybedince icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Mahkeme masraflarını tahsil etmeye çalışan avukat, ödeme yapılmazsa kurum başkanının makam aracına ve koltuğuna haciz koyduracaklarını açıkladı.
Kaynak: Erdoğan Süzer / Sözcü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamaları nedeniyle kendisine yöneltilen sert eleştirilere karşı başlattığı hukuk mücadelesinde beklemediği bir sonuçla karşılaştı.
