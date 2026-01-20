onedio
TÜİK’e Haciz Gelebilir! "Zamları Nereye Sakladınız" Davasında Ters Köşe

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2026 - 07:29

Enflasyon verileri nedeniyle en büyük eleştirilerin odağındaki kurum olan TÜİK, açtığı tazminat davasını kaybedince icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Mahkeme masraflarını tahsil etmeye çalışan avukat, ödeme yapılmazsa kurum başkanının makam aracına ve koltuğuna haciz koyduracaklarını açıkladı.

Kaynak: Erdoğan Süzer / Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/actigi-davay...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamaları nedeniyle kendisine yöneltilen sert eleştirilere karşı başlattığı hukuk mücadelesinde beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Kurum, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kaybedince, karşı tarafın avukatı mahkeme masraflarının tahsili için icra yoluna başvurdu. Avukat, ödemenin yapılmaması halinde kurum başkanının makam aracı ve ofis mobilyalarının haczedilebileceğini belirtti.

Sürecin merkezinde, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in akaryakıt zamlarının enflasyon sepetine yansıtılma biçimine gösterdiği tepki yer alıyor. Çilesiz’in, kurum yönetimine yönelik 'Allah belanızı versin, akaryakıt zamlarını nereye sakladınız' şeklindeki ifadelerini yargıya taşıyan TÜİK, kişilik haklarının zedelendiğini öne sürerek 50 bin liralık manevi tazminat talep etmişti. Ancak dosyayı inceleyen Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu ifadelerin sert bir eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, bunları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve davanın reddine karar verdi.

Mahkemenin TÜİK’i haksız bulmasıyla birlikte, yaklaşık 45 bin lirayı bulan yargılama giderlerinin de kurum tarafından ödenmesine hükmedildi. Kararın ardından Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, masrafların tahsili amacıyla TÜİK aleyhine icra takibi başlattı. Konuya ilişkin net bir uyarıda bulunan Gündoğan, kamu kurumlarının fiilen kamu hizmetinde kullanılmayan mallarının haczedilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığını vurguladı. Avukat Gündoğan, borcun ödenmemesi durumunda haciz işleminin doğrudan TÜİK Başkanının makam aracına veya makam koltuğuna uygulanacağını ifade etti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
