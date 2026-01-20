TÜİK’e Haciz Gelebilir! "Zamları Nereye Sakladınız" Davasında Ters Köşe

Kurum, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kaybedince, karşı tarafın avukatı mahkeme masraflarının tahsili için icra yoluna başvurdu. Avukat, ödemenin yapılmaması halinde kurum başkanının makam aracı ve ofis mobilyalarının haczedilebileceğini belirtti.

Sürecin merkezinde, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in akaryakıt zamlarının enflasyon sepetine yansıtılma biçimine gösterdiği tepki yer alıyor. Çilesiz’in, kurum yönetimine yönelik 'Allah belanızı versin, akaryakıt zamlarını nereye sakladınız' şeklindeki ifadelerini yargıya taşıyan TÜİK, kişilik haklarının zedelendiğini öne sürerek 50 bin liralık manevi tazminat talep etmişti. Ancak dosyayı inceleyen Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu ifadelerin sert bir eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, bunları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve davanın reddine karar verdi.

Mahkemenin TÜİK’i haksız bulmasıyla birlikte, yaklaşık 45 bin lirayı bulan yargılama giderlerinin de kurum tarafından ödenmesine hükmedildi. Kararın ardından Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, masrafların tahsili amacıyla TÜİK aleyhine icra takibi başlattı. Konuya ilişkin net bir uyarıda bulunan Gündoğan, kamu kurumlarının fiilen kamu hizmetinde kullanılmayan mallarının haczedilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığını vurguladı. Avukat Gündoğan, borcun ödenmemesi durumunda haciz işleminin doğrudan TÜİK Başkanının makam aracına veya makam koltuğuna uygulanacağını ifade etti.