Kar Gitti Buzlanma Başladı: İstanbul’da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Ne Zaman Bitecek?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2026 - 06:58

Haftaya beyaz örtüyle uyanan İstanbul'da yağışlar etkisini yitirse de tehlike geçmiş değil. Valilik, motokuryeler için yasağın sürdüğünü belirtirken, uzmanlar sabah saatlerinde oluşacak gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. İşte kentteki son durum ve sıcaklıkların artacağı o tarih.

İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkileyen ani kar yağışı, yerini dondurucu bir soğuğa ve buzlanma riskine bıraktı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının hafifçe yükselmesiyle birlikte yer yer karla karışık yağmura dönüşürken, yetkililer özellikle sabah trafiğine çıkacak vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, dün gün boyu süren ağır tonajlı araç kısıtlaması kaldırıldı ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 10.00’a kadar uzatıldı.

Meteoroloji verilerine göre kentte bugün en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması öngörülüyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden soğuk hava dalgasının çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Bugün için yapılan tahminlerde, sabah saatlerinde alçak kesimlerde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. Ayrıca kuzeyden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği, bu durumun hissedilen sıcaklığı daha da düşüreceği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın durmasıyla birlikte asıl tehlikenin 'gizli buzlanma' olduğunu vurguladı. Çalışkan, özellikle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkacak olan İstanbulluların çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, yollardaki don riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Valilik de benzer bir uyarı yaparak, il genelinde beklenen buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
