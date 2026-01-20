Kar Gitti Buzlanma Başladı: İstanbul’da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Ne Zaman Bitecek?

Kentte etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının hafifçe yükselmesiyle birlikte yer yer karla karışık yağmura dönüşürken, yetkililer özellikle sabah trafiğine çıkacak vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, dün gün boyu süren ağır tonajlı araç kısıtlaması kaldırıldı ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 10.00’a kadar uzatıldı.

Meteoroloji verilerine göre kentte bugün en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması öngörülüyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden soğuk hava dalgasının çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Bugün için yapılan tahminlerde, sabah saatlerinde alçak kesimlerde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. Ayrıca kuzeyden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği, bu durumun hissedilen sıcaklığı daha da düşüreceği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın durmasıyla birlikte asıl tehlikenin 'gizli buzlanma' olduğunu vurguladı. Çalışkan, özellikle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkacak olan İstanbulluların çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, yollardaki don riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Valilik de benzer bir uyarı yaparak, il genelinde beklenen buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.