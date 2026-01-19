onedio
Dikkat! Evinizde Bir Canavar Var! 65 Buzdolabından Daha Fazla Elektrik Harcayan Ev Aleti Açıklandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 21:51

Evdeki elektrik tüketiminin olağan şüphelisi genellikle sürekli çalışan buzdolapları sanılır, ancak gerçek bambaşka. Mutfaklardaki o cihaz, tek bir kullanımda 65 buzdolabının harcadığı enerjiyi aynı anda tüketerek faturaların gizli mimarı oluyor. İşte cüzdanı yoran o enerji devi ve tasarruf yöntemleri.

Tek başına, 65 buzdolabından daha fazla enerji tüketimi yapan ev aletini duymaya hazır mısınız?

Pek çok tüketici, ay sonunda gelen kabarık elektrik faturalarının sorumlusu olarak, fişi hiç çekilmeyen ve 7 gün 24 saat çalışan buzdolaplarını veya sık kullanılan su ısıtıcılarını görür. Ancak enerji uzmanlarının verileri, mutfaklarda masum gibi duran bambaşka bir cihazın, enerji tüketimi konusunda gerçek bir dev olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan analizlere göre, elektrikli fırınlar, çalışma prensipleri gereği anlık güç tüketiminde 65 adet buzdolabının yarattığı yüke eşdeğer bir enerji harcayabiliyor. Nadiren evin en büyük enerji oburu olarak düşünülen bu cihaz, tek bir pişirme döngüsünde diğer tüm aletlerin toplamından fazla maliyet yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu devasa farkın temel nedeni, fırınların çalışma mekaniğinde gizli. Bir fırın, çok kısa sürede yüksek sıcaklıklara ulaşmak ve bu ısıyı sabit tutmak zorunda olduğu için muazzam bir güce ihtiyaç duyar. Genellikle 2000 ila 5000 watt arasında değişen güç değerlerine sahip olan elektrikli fırınlar, özellikle uzun süreli ve yüksek dereceli pişirmelerde şebekeden çok yoğun akım çeker. Buna karşılık standart bir buzdolabı, çok daha düşük bir watt değeriyle çalışır ve motoru sadece belirli aralıklarla devreye girer. Dolayısıyla fırının bir saatlik yoğun çalışması, buzdolabının günlerce süren çalışmasına bedel bir enerji maliyeti çıkarabilir.

Fırın kullanım alışkanlıkları, bu nedenle faturalar üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynar. Haftada birkaç kez veya her gün çalıştırılan bir fırın, ay sonunda onlarca kilovatsaatlik bir tüketime ulaşarak faturada ciddi bir artışa neden olur. Yıllık bazda bakıldığında standart bir kullanım, yaklaşık 224 kWh veya daha fazla enerji sarfiyatı anlamına gelebilir. Üstelik modern fırınlarda bulunan dijital saatler, ekranlar ve bekleme modu özellikleri, cihaz kullanılmadığında dahi 'hayalet tüketim' yaparak elektrik sayacını döndürmeye devam eder.

Uzmanlar, bu enerji canavarını dizginlemek ve faturaları hafifletmek için basit ama etkili yöntemler öneriyor. Bunların başında 'artık ısı' kullanımı geliyor; yemeğin pişme süresi dolmadan 5-10 dakika önce fırını kapatmak, içerideki mevcut ısıyla pişirmenin tamamlanmasını sağlarken enerji tasarrufu yaratıyor. Ayrıca pişirme esnasında kapağın gereksiz yere açılması, içerideki sıcak havanın kaçmasına ve fırının tekrar ısınmak için ekstra güç harcamasına neden olduğundan, bundan kaçınılması gerekiyor. Son olarak, dijital göstergeli fırınların kullanılmadıkları zamanlarda fişten çekilmesi, bekleme modundaki gereksiz enerji kaybını önleyerek bütçeye katkı sağlıyor.

