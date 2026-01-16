onedio
Dünyayla Teması Olmayan Kabileden Yeni Görüntüler: Amazon Araştırmacısı O Anları İlk Kez Anlattı

Dilara Şimşek
16.01.2026 - 10:37

Amazon ormanlarında modern dünyayla teması olmayan kabilenin yüksek çözünürlükte yeni görüntüleri yayınlandı. Yaklaşık 10 sene o anları kaydeden doğa koruma uzmanı Paul Rosolie, bir YouTube kanalına konuk olarak neler yaşadıklarını ilk kez anlattı. Rosolie, karşılaşmayı hayatındaki en etkileyici deneyim olarak nitelendirdi.

Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan ve modern dünyadan tamamen izole olan bir kabileye ait yeni görüntüler yayınlandı. Yaklaşık 10 sene önce çekilen görüntülerin yüksek çözünürlükteki hali ilk kez ortaya çıktı. Lex Fridman'ın podcast programına konuk olan Rosolie, bu yüksek çözünürlükte görüntülerin daha önce bir yerde yayınlanmadığını vurguladı. 

Yaklaşık 20 yıldır Amazon’daki koruma çalışmalarında aktif görevde bulunan Rosolie, kabileyle karşılaşmasını “Hayatımın en etkileyici deneyimiydi” sözleriyle anlattı.

Rosolie, kabile üyelerinin ilk anlarda ellerine yay ve ok gibi silahlar aldığını belirterek temkinli davrandıklarını kaydetti. Amazon araştırmacısı, kısa süre sonra ellerindeki silahları yere bırakan kabile üyelerinin meraklı gözlerle etrafı izlediği ve gülümsediğini de ifade etti.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

