Dünyayla Teması Olmayan Kabileden Yeni Görüntüler: Amazon Araştırmacısı O Anları İlk Kez Anlattı

Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan ve modern dünyadan tamamen izole olan bir kabileye ait yeni görüntüler yayınlandı. Yaklaşık 10 sene önce çekilen görüntülerin yüksek çözünürlükteki hali ilk kez ortaya çıktı. Lex Fridman'ın podcast programına konuk olan Rosolie, bu yüksek çözünürlükte görüntülerin daha önce bir yerde yayınlanmadığını vurguladı.

Yaklaşık 20 yıldır Amazon’daki koruma çalışmalarında aktif görevde bulunan Rosolie, kabileyle karşılaşmasını “Hayatımın en etkileyici deneyimiydi” sözleriyle anlattı.