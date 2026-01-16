Dünyayla Teması Olmayan Kabileden Yeni Görüntüler: Amazon Araştırmacısı O Anları İlk Kez Anlattı

Amazon ormanlarında modern dünyayla teması olmayan kabilenin yüksek çözünürlükte yeni görüntüleri yayınlandı. Yaklaşık 10 sene o anları kaydeden doğa koruma uzmanı Paul Rosolie, bir YouTube kanalına konuk olarak neler yaşadıklarını ilk kez anlattı. Rosolie, karşılaşmayı hayatındaki en etkileyici deneyim olarak nitelendirdi.
Dünyayla teması olmayan kabileden görüntüler. Amazon araştırmacısı o anları ilk kez anlattı: "Hayatımın en etkileyici deneyimi."
Kamerayı görünce ellerine yay ve ok aldılar.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
