İnternet Alışverişinde 30 Euro Depremi! 200 Liralık Ürünü 2 bin TL’ye Çıkarttılar

Yurt dışı alışverişlerinde 30 euro limitinin kaldırılması 6 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek. Karar henüz uygulanmazken fırsatçılar harekete geçti. İnternetten satış yapan pek çok firma, ürün fiyatlarına fahiş zam yaptı. Çin menşeili ürünlerin satış fiyatı yüzde 100’ü aştı.

Fiyat artışı en çok güneş gözlüğü, kulaklık, telefon kılıfı, mutfak gereçleri gibi ürünlerde gerçekleşti. Kullanıcılar fiyatların üç kat arttığına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre Çin’de yaklaşık 160 liraya satılan güneş gözlüğünün gümrük vergisi ve KDV fiyatı dahil edildiğinde Türkiye’ye 240 lira gibi bir maliyetle giriyor. Buna rağmen internet siteleri bu ürünleri yaklaşık 3 bin liradan satmaya başladı.

Bir başka örnek ise kablosuz kulaklığa ait. Çin’de maksimum 400 TL’ye satılan kulaksız Türkiye’de 2 bin TL’den satılıyor.