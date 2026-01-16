İnternet Alışverişinde 30 Euro Depremi! 200 Liralık Ürünü 2 bin TL’ye Çıkarttılar
Yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euro limitinin kaldırılacağı duyuruldu. Karar yaklaşık 1 ay sonra uygulamaya konulacak. Ancak karar henüz uygulanmadan pek çok satıcı fiyatlara fahiş zam yaptı. 200 liralık ürün 2 bin TL’ye yükseltilirken Çin’den gelen ürünlerin yüzde 81’inin sağlıksız olduğu belirtildi.
30 euro alışveriş limiti kaldırıldı, fırsatçılar harekete geçti. 200 liralık ürünü yaklaşık 2 bin TL'ye çıkarttılar.
"Kararı duyar duymaz stokladılar."
