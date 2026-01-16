onedio
article/share
İnternet Alışverişinde 30 Euro Depremi! 200 Liralık Ürünü 2 bin TL’ye Çıkarttılar

İnternet Alışverişinde 30 Euro Depremi! 200 Liralık Ürünü 2 bin TL'ye Çıkarttılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 09:32

Yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euro limitinin kaldırılacağı duyuruldu. Karar yaklaşık 1 ay sonra uygulamaya konulacak. Ancak karar henüz uygulanmadan pek çok satıcı fiyatlara fahiş zam yaptı. 200 liralık ürün 2 bin TL’ye yükseltilirken Çin’den gelen ürünlerin yüzde 81’inin sağlıksız olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Kaan Zenginli

30 euro alışveriş limiti kaldırıldı, fırsatçılar harekete geçti. 200 liralık ürünü yaklaşık 2 bin TL'ye çıkarttılar.

30 euro alışveriş limiti kaldırıldı, fırsatçılar harekete geçti. 200 liralık ürünü yaklaşık 2 bin TL'ye çıkarttılar.

Yurt dışı alışverişlerinde 30 euro limitinin kaldırılması 6 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek. Karar henüz uygulanmazken fırsatçılar harekete geçti. İnternetten satış yapan pek çok firma, ürün fiyatlarına fahiş zam yaptı. Çin menşeili ürünlerin satış fiyatı yüzde 100’ü aştı. 

Fiyat artışı en çok güneş gözlüğü, kulaklık, telefon kılıfı, mutfak gereçleri gibi ürünlerde gerçekleşti. Kullanıcılar fiyatların üç kat arttığına dikkat çekerek tepki gösterdi. 

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre Çin’de yaklaşık 160 liraya satılan güneş gözlüğünün gümrük vergisi ve KDV fiyatı dahil edildiğinde Türkiye’ye 240 lira gibi bir maliyetle giriyor. Buna rağmen internet siteleri bu ürünleri yaklaşık 3 bin liradan satmaya başladı. 

Bir başka örnek ise kablosuz kulaklığa ait. Çin’de maksimum 400 TL’ye satılan kulaksız Türkiye’de 2 bin TL’den satılıyor.

"Kararı duyar duymaz stokladılar."

"Kararı duyar duymaz stokladılar."

Sektör temsilcilerinin iddiasına göre 30 euro limiti uygulamaya girmeden bazı firmalar ürünleri Çin’den yoğun şekilde tedarik ederek stokladı.

Öte yandan uzmanlar Çin menşeili ürünlerdeki kanserojen riskine dikkat çekti. Oyuncak, ayakkabı, tekstil başta olmak üzere ürünlerde sağlık için risk taşayacak maddeler bulunuyor. Bakanlıklar ise bu ürünlerin kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

