Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan Gümüş ve Altın Almak İsteyenler İçin Kritik Uyarı

Ekonomist Filiz Eryılmaz’dan Gümüş ve Altın Almak İsteyenler İçin Kritik Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 08:38

Altın ve gümüş fiyatları belli oldu. Altın ne kadar? Gümüş fiyatları bugün ne oldu? Sorularının yanıtı merak ediliyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise Sözcü TV’ye katılarak yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Eryılmaz, hem altın hem gümüşte yükseliş beklendiğini dile getirirken göz ardı edilmemesi gereken noktaları sıraladı. İşte ekonomist Eryılmaz’ın uyarıları, gümüş ve altın fiyatlarında son durum.

Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum.

Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları 16 Ocak Cuma günü araştırılıyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.399 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.549 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21.099 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42.068 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.599 TL

Gümüş ne kadar?

Gram gümüş fiyatı 126 TL

Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan, altın ve gümüş almak isteyenler için kritik uyarı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan, altın ve gümüş almak isteyenler için kritik uyarı.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gümüş ve altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Gümüş tarafında yaşanan hareketliliğe değinen Eryılmaz, dünyadaki jeopolitik gerilimin gümüş fiyatlarında rekora neden olduğunu belirtti.

Gümüşe olan talebin arkasında, yapay zeka, sanayi ve yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Özellikle gümüşte aşırı alım ve sert düzeltme riski göz ardı edilmemeli. Yatırımcılar mutlaka risk profiline uygun, kademeli ve temkinli hareket etmeli” dedi. 

Eryılmaz, gümüş ve altın fiyatlarında uzun vadeli yönün yukarı doğru olduğunu vurguladı. Fiyat geri çekildikçe parayı bölerek alım yapmanın altın için en sağlıklı strateji olduğunu söyleyen Eryılmaz, vatandaşlara “Temkinli alım yapın” uyarısı yaptı.

