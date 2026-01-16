Ekonomist Filiz Eryılmaz’dan Gümüş ve Altın Almak İsteyenler İçin Kritik Uyarı

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gümüş ve altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Gümüş tarafında yaşanan hareketliliğe değinen Eryılmaz, dünyadaki jeopolitik gerilimin gümüş fiyatlarında rekora neden olduğunu belirtti.

Gümüşe olan talebin arkasında, yapay zeka, sanayi ve yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Özellikle gümüşte aşırı alım ve sert düzeltme riski göz ardı edilmemeli. Yatırımcılar mutlaka risk profiline uygun, kademeli ve temkinli hareket etmeli” dedi.

Eryılmaz, gümüş ve altın fiyatlarında uzun vadeli yönün yukarı doğru olduğunu vurguladı. Fiyat geri çekildikçe parayı bölerek alım yapmanın altın için en sağlıklı strateji olduğunu söyleyen Eryılmaz, vatandaşlara “Temkinli alım yapın” uyarısı yaptı.