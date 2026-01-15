Yılın İlk Dört Ayına Dikkat! Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez "Ciddi Düşüş Görebiliriz" Diyerek Açıkladı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Enflasyon nasıl düşürülür?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Enflasyona dair önemli noktalara değinen Eğilmez, kritik uyarılarda bulundu. 2026’nın ilk dört ayında yıllık enflasyonda ciddi düşüş görüleceğini belirten Eğilmez, “Bu bir başarı hikayesi değildir” dedi.
Yılın ilk dört ayına dikkat! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez "Ciddi düşüş görebiliriz" diyerek açıkladı.
Enflasyon nasıl düşer?
