Yılın İlk Dört Ayına Dikkat! Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez "Ciddi Düşüş Görebiliriz" Diyerek Açıkladı

Mahfi Eğilmez, enflasyona dair kritik yorumlarda bulundu. 2026’nın ilk dört ayında yıllık enflasyonda ciddi bir düşüş görülebileceğini dile getiren Eğilmez, “Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 22–23 bandına gerilemesi mümkündür” dedi.

Eğilmez, enflasyonun kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüştünü belirtti. Ekonominin değişmeyen gerçeğini “Birinin harcaması, başkasınının geliridir” sözleriyle açıklayan Eğilmez, şöyle dedi:

“Bugün Türkiye’de açık biçimde karma enflasyon yaşanıyor. Faizlerin ve vergilerin yüksekliği, kur artışları, ücret zamları ve enerji gibi temel girdilerin pahalanması maliyetleri yukarı çekiyor. Öte yandan ekonominin değişmeyen bir gerçeği var: Birinin harcaması, başkasının geliridir. Faiz, ücret, kira ya da kâr geliri elde edenler bu gelirleri harcadıkça talep canlı kalıyor; bu kez talep enflasyonu devreye giriyor. Böylece enflasyon, kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüşüyor.”