Yılın İlk Dört Ayına Dikkat! Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez "Ciddi Düşüş Görebiliriz" Diyerek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2026 - 19:15

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Enflasyon nasıl düşürülür?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Enflasyona dair önemli noktalara değinen Eğilmez, kritik uyarılarda bulundu. 2026’nın ilk dört ayında yıllık enflasyonda ciddi düşüş görüleceğini belirten Eğilmez, “Bu bir başarı hikayesi değildir” dedi.  

Mahfi Eğilmez, enflasyona dair kritik yorumlarda bulundu. 2026’nın ilk dört ayında yıllık enflasyonda ciddi bir düşüş görülebileceğini dile getiren Eğilmez, “Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 22–23 bandına gerilemesi mümkündür” dedi.

Eğilmez, enflasyonun kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüştünü belirtti. Ekonominin değişmeyen gerçeğini “Birinin harcaması, başkasınının geliridir” sözleriyle açıklayan Eğilmez, şöyle dedi:

“Bugün Türkiye’de açık biçimde karma enflasyon yaşanıyor. Faizlerin ve vergilerin yüksekliği, kur artışları, ücret zamları ve enerji gibi temel girdilerin pahalanması maliyetleri yukarı çekiyor. Öte yandan ekonominin değişmeyen bir gerçeği var: Birinin harcaması, başkasının geliridir. Faiz, ücret, kira ya da kâr geliri elde edenler bu gelirleri harcadıkça talep canlı kalıyor; bu kez talep enflasyonu devreye giriyor. Böylece enflasyon, kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüşüyor.”

Enflasyon nasıl düşer?

Ekonominin insan davranışlarıyla şekillendiğini vurgulayan Eğilmez, enflasyonun nasıl kalıcı hale getirildiğini şu sözlerle açıkladı:

“İnsanlar geleceğe güven duyduklarında tasarruf eder, yatırım yapar. Güven duymadıklarında ise, özellikle yüksek enflasyon ortamında, ellerine geçen parayı harcamayı tercih ederler. Bu da enflasyonu kalıcı hale getirir.”

Peki, enflasyon nasıl düşürülür? 

Eğilmez bu sorunun yanıtını “Kalıcı düşüş; doğru ekonomi politikalarının yanı sıra, yapısal reformlarla yaratılacak güven ortamı sayesinde mümkündür” sözleriyle açıkladı. 

Enflasyonla mücadelenin sadece para politikası olmadığını söyleyen Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

“Güven yalnızca faizle inşa edilmez. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, demokratik kurumların sağlıklı işlemesi, kamuda liyakat, kaliteli eğitim ve sosyal adalet; tüm bunlar ekonomik istikrarın vazgeçilmez parçalarıdır.”

