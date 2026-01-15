En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu! TBMM'de Kabul Edildi

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.

2025 yılında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak uygulanıyordu.