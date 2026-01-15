onedio
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu! TBMM'de Kabul Edildi

Dilara Şimşek
15.01.2026 - 17:17

En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.

En düşük emekli maaşını yükseltilmesini öngören madde TBMM’de kabul edildi. 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanan Aralık ayı verileriyle son 6 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. Bu oranlar dikkate alındığında 2025 yılında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 2026 için 18 bin 993 lira oldu. Ancak en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için TBMM’ye düzenleme teklifinde bulunuldu. 15 Ocak Perşembe günü TBMM  Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen madde kabul edildi. 

Böylece en düşük emekli maaşı önerilen rakama yükseltildi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.

2025 yılında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak uygulanıyordu.

