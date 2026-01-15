ING Global Dolar Tahminini Yayınladı: Yıl Sonunda Dolar Kaç Lira Olacak?

Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor yayınlayan ING Global yıl içinde dolar/TL'deki hareket için de tahminde bulundu. Kurum aynı zamanda raporunda enflasyon ve faiz için de tahminlerde bulundu. Dünyaca ünlü kurumun raporunda 'Enflasyon yıl sonunda ne kadar olacak?', 'Faizler yıl sonunda ne kadar olacak?' 'Bir dolar kaç lira olacak?' sorularına da tahminler geldi.