ING Global Dolar Tahminini Yayınladı: Yıl Sonunda Dolar Kaç Lira Olacak?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2026 - 10:26

Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor yayınlayan ING Global yıl içinde dolar/TL'deki hareket için de tahminde bulundu. Kurum aynı zamanda raporunda enflasyon ve faiz için de tahminlerde bulundu. Dünyaca ünlü kurumun raporunda 'Enflasyon yıl sonunda ne kadar olacak?', 'Faizler yıl sonunda ne kadar olacak?' 'Bir dolar kaç lira olacak?' sorularına da tahminler geldi.

Rapora 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 22 gösterge faiz tahmini ise yüzde 27 seviyesinde.

Risklerin yukarı yönlü olduğu raporda 2026 yılı içinde döviz kurunun dezenflasyon sürecini destekleyici bir görünümde olacağının beklendiği belirtilirken, fiyat artışlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı tahmin edildi.

Raporda dolara ilişkin öngörüler de var.

ING Global'in raporuna göre dolar/TL için 1 aylık tahmini 43,70, 3 aylık tahmini 45,10, 6 aylık tahmini ise 47,20 ve 2026 sonu ve 2027 başında ise bir dolar 51,00 olarak paylaşıldı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
