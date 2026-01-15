onedio
Meclis'ten Geçti, Hepsi Değişti: Araba Kullananların Dikkatine! Trafik Cezalarında Yeni Dönem Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.01.2026 - 07:11

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni trafik düzenlemeleri, kural ihlali yapan sürücülerin cebini fena yakacak. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçanlara ve ehliyeti alınmasına rağmen direksiyon başına geçenlere 200 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca trafikte öfkesine yenik düşüp araçtan inerek saldıranlar için de ağır yaptırımlar yolda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik ağır yaptırımlar içeren kanun teklifinin kritik 10 maddesi daha kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.

Meclis’ten geçen yeni düzenlemeler, özellikle kural tanımaz sürücüler için caydırıcı nitelikteki yüksek para cezalarıyla dikkat çekiyor. Kabul edilen maddeler arasında en çarpıcı düzenleme, polisin uyarılarına kulak asmayan sürücülerle ilgili oldu. Kolluk kuvvetlerinin 'dur' ikazına rağmen kaçmaya devam eden sürücülere tam 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu ihlali gerçekleştirenlerin sadece parası gitmeyecek; aynı zamanda sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve kullandıkları araç da yine 60 gün boyunca trafikten menedilecek. Benzer şekilde, ehliyeti daha önce geçici olarak veya tedbiren alınmış olmasına rağmen araç kullanmaya devam edenler ile sürücü belgesi tamamen iptal edilmiş olanlar da 200 bin liralık ağır cezayla karşı karşıya kalacak.

Düzenleme, ehliyetsiz araç kullanımı konusunda da ciddi artışlar öngörüyor. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlara 40 bin lira ceza yazılırken, aracını ehliyetsiz birine verdiği tespit edilen araç sahiplerine de plaka üzerinden aynı miktarda, yani 40 bin lira ceza uygulanacak.

Trafikteki saldırgan tavırlara karşı da yeni önlemler pakette yer aldı. 'Yol verme' tartışmaları yüzünden başka bir aracı taciz amacıyla ısrarla takip eden, ters yönde araç süren veya kavga etmek için aracından inen sürücülerin ehliyetleri geri alınacak. Bu kişilerin ehliyetlerini geri alabilmeleri için psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri ve uygunluk onayı almaları şart koşulacak.

Kırmızı ışık ihlallerinde ise artık kademeli ceza dönemi başlıyor. İhlalin tekrarına göre cezalar katlanarak artacak. Son ihlal tarihinden geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışıkta ikinci kez geçenlere 10 bin, üçüncü kez geçenlere 15 bin, dördüncü kez geçenlere 20 bin ve beşinci kez geçenlere 30 bin lira ceza verilecek. Eğer bir sürücü bir yıl içinde 6. kez kırmızı ışıkta geçerse ödeyeceği rakam 80 bin liraya yükselecek. Ayrıca kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebep olanların ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Bir yıl içinde kırmızı ışığı 3 kez ihlal edenin ehliyeti 30 gün, 4 kez ihlal edenin 60 gün, 5 kez ihlal edenin ise 90 gün süreyle alınacak. 6 ve daha fazla ihlalde ise sürücü belgesi tamamen iptal edilecek.

Son olarak, kabul edilen maddeler uyarınca, ağırlık ve boyutları standart dışı olan özel yüklerin taşınması işlemleri için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alınması zorunluluğu getirildi.

