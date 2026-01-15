Meclis'ten Geçti, Hepsi Değişti: Araba Kullananların Dikkatine! Trafik Cezalarında Yeni Dönem Başlıyor
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni trafik düzenlemeleri, kural ihlali yapan sürücülerin cebini fena yakacak. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçanlara ve ehliyeti alınmasına rağmen direksiyon başına geçenlere 200 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca trafikte öfkesine yenik düşüp araçtan inerek saldıranlar için de ağır yaptırımlar yolda.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik ağır yaptırımlar içeren kanun teklifinin kritik 10 maddesi daha kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.
